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3人盜墓猛挖近2小時 千年古董賣不掉慘淪菸灰缸

2019-05-25 11:47香港01 記者江川／報導

盜墓示意圖。 記者何烱榮／攝影
盜墓示意圖。 記者何烱榮／攝影
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江蘇宜興三名男子2017年在湖父鎮盜墓，結果挖掘到一個西晉時期的墳墓，並在墓內偷走了青釉瓷碗、青銅鏡等5件古董。

可惜這些古董卻無人問津，3人只好各自分贓，其中一名盜墓賊拿了青釉瓷碗當菸灰缸用。

而警方事後接獲通報有人盜墓，憑現場留下的菸蒂成功找到三名盜墓賊，並在今年1月被判坐牢2年9個月至4年不等。

宜興人丁紀峰喜歡古董，前幾年做過古董和玉器生意，認識了開古董店的陳俊英。2017年10月，兩人和另一朋友瞿文喝茶時，丁紀峰因手頭緊，邀請二人一起去湖父鎮的狀元墳挖掘古墓，三人一拍即合，組成盜墓團隊。

同年10月底，他們三人來到狀元墳，發現墳墓完全被砸壞，缺乏挖掘價值。打道回府途中，丁紀峰又發現一座新墳，墳坑裡有一堆老青磚，判斷可能是晉朝時期用來砌墓室頂部的專用磚，由此猜想附近可能有古墓。

三人經過近兩個月，三次前往挖掘，終於找到古墓的墓頂。他們將磚頭搬開後就看見主墓室的頂端，再慢慢來到離地面2米多的墓室。三人挖了近兩小時，終於發現了一個有點破碎的銅鏡，以及一個銅質弩機，臨走時，陳俊英和丁紀峰還把墓壁上的3個陶油盞取走。

三人以為古物能賣個好價錢，但丁紀峰找人一問，發現這些東西無人願意購買，於是陳俊英拿了銅鏡和弩機回去做標本，丁紀峰拿了三個油盞當煙灰缸用。

盜墓賊因菸蒂身分曝光

本以為盜墓一事神不知鬼不覺，但卻因為一個菸蒂被警察找上門。2017年12月31日，湖父鎮的村民發現竹林裡出現2個大洞後報案。警員調查後發現那2個大洞是新挖的，隱約可見墓穴。再經過勘察，警員在墓洞旁發現數枚菸蒂，再透過DNA技術鑑定和比對，警方找到了瞿文。瞿文隨即承認了曾到湖父鎮盜墓，並向公安機關供述了其他嫌犯。2018年3月9日，陳俊英、丁紀峰相繼落網。

案件是無錫市首例盜掘古墓葬案件，宜興市檢察院受理此案後，並在2019年1月2日對丁紀峰、陳俊英、瞿文以盜掘古墓葬罪提起公訴。日前，法院被丁紀峰有期徒刑4年，罰款8000元(約新台幣3萬6千元)；陳俊英被判有期徒刑3年零六個月，罰款6000元(約新台幣2萬7千元)；瞿文被判有期徒刑2年9個月，罰款5000元(約新台幣2萬2千元)。

經南京博物館鑑定，被丁紀峰等人盜挖的古墓磚室完整、規模較大，為典型的六朝墓葬，古墓由通道和主墓室組成，通道兩側各有一耳室，墓室全長9.3米，寬約3.4米，這種規模的古墓葬在江南地區十分罕見，對江南地區政治、經濟、文化等研究具有較高價值；至於3件被盜油盞其實是青釉瓷碗，與青銅弩機同樣是西晉時期的出品，而青銅鏡則是來自東漢時期，並全部移交至文物部門，其中青銅弩機在宜興市博物館展出。

延伸閱讀：

湖南三礦工偷金礦石賣43萬　因被傳「發了橫財」穿幫遭逮

主人不認惡犬咬死七旬婦　四川警兩次為4隻狗驗DNA追尋真兇

文章授權轉載自《香港01》

警察公安文物博物館
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