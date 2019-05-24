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以為尿得出來？國中生意想天開 把29粒鐵珠塞進尿道

2019-05-24 14:59香港01 記者李納德／報導

西安一名13歲男孩，將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，不料中間斷開將29顆珠子留...
西安一名13歲男孩，將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，不料中間斷開將29顆珠子留在體內。圖擷自／梨視頻
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西安一名13歲男孩，因為對自己的下體感到好奇，竟將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，不料中間斷開將29顆珠子留在體內。之後男孩出現腹痛、小便滲血的症狀，但他不敢向人透露，還以為能藉由排尿把磁鐵珠排出體外，直到3個月後父母發現他走路一瘸一拐，追問下才得知事件。

西安市兒童醫院的泌尿科醫生周延岩表示，事件中的13歲男孩就讀國中二年級，在3個月前將磁鐵珠排成一線，沿尿道往內插，當感到不適、想把磁鐵珠拔出時，磁鐵珠中間斷開，造成部分珠子殘在留體內。該名男孩因害羞不敢把事件告訴父母，其後一直強忍腹部疼痛。

男孩因體內塞珠，上課時心不在焉，引起老師起疑，但他多番隱瞞。沒想到男孩的身體情況持續惡化，排尿愈來愈困難、尿中帶血，當他向同學透露事件及求助後，卻聽信同學說「一些異物可自行排出體內」，以為通過排尿可將磁鐵珠「尿出」，堅持不告訴父母。

周醫生表示，磁鐵珠不可能由小便排出，直到男生被父母發現他走路時一瘸一拐，追問知下才坦白道出事件、被帶往醫院求醫。醫方檢查，發現磁鐵珠變成一團留在男生的膀胱內，由於珠子無法以微創方法取出，必須開刀切開膀胱，才得以將磁鐵珠整團取出。該珠團直徑大概有2至5公分、多達29顆珠，男孩在手術後恢復進度良好，現已出院回家休養。

西安市兒童醫院提醒，男生的尿道有一定的擴張性，最大可通過7至8毫米的物體，幾乎每年都有孩子將異物塞入尿道的案例，一般是10至15歲的青春期男性，因為身體出現變化，「激發對自己身體的探索」。院方表示，出現類似情況的孩子多數不會主動告訴家長，所以家長應多加留意。

西安一名13歲男孩，將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，不料中間斷開將29顆珠子留...
西安一名13歲男孩，將一些「磁鐵珠」連成一線塞進尿道，不料中間斷開將29顆珠子留在體內。圖擷自／梨視頻
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文章授權轉載自《香港01》

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