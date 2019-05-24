江蘇女護士陷「套路貸」 毒殺3歲兒再自殺

2019-05-24 13:56 世界日報 北京24日電



江蘇女護士虛榮消費欠貸幾百萬毒殺3歲兒後自殺 (取材自檢查日報) 分享 facebook

2019年年初，江蘇淮安男子吳青（化名）帶著母親和兩名親戚來到妻子徐蓉（化名）租住的房子，開門後一陣農藥味撲鼻，只見徐蓉和3歲的兒子躺在床上，身體已經變涼。這起慘劇竟源起「套路貸」。

檢查日報報導，28歲的徐蓉是一名護士，結婚後2015年5月生下兒子。其子穿的羽絨服要2000、3000元，褲子也要1000多，她的化妝品一套要3萬多。護士月薪約2000多元，吳青是一名普通的個體戶，收入有限。徐蓉哪來的錢支撐如此高端的消費呢？

2017年12月，徐蓉在網路看到借款廣告，上面寫著「無需審核、放款快、利息低」等。徐蓉提出貸款5000元，對方同意，但要求先扣除1500元利息（周息30%），7天後還款。到期不能還款的，可延期，但需繳納放款金額30%的延期費，如到期後既不能償還本金又無經濟能力進行延期，則每天須繳納本金的10%作為懲罰。徐蓉同意，在她打了借款電子借條後，很快收到借款。

一個星期後，徐蓉沒錢還款，向對方提出延期還款，並繳納了30%的延期費。第二周，徐蓉向朋友借錢還清了第一筆貸款。不久，徐蓉手裡又沒錢了，再次向對方申請貸款，並要求將貸款金額提高。很快，徐蓉再次面臨到期無錢還貸的問題，只好不斷延期拖延時間，欠下的債務也越來越多。至2018年9月，徐蓉實際拿到了30萬元左右，所欠的網貸卻高達200多萬元。

在債務黑洞中苦苦掙扎的徐蓉，夥同朋友設局詐財，還向自己的同事和親友借了不少錢。由於徐蓉拆東牆補西牆的辦法難以維持，網貸公司以電話、短信的方式，向徐蓉的親朋好友狂轟濫炸，以此向徐蓉施壓。

為了躲債，同時不讓家人受到騷擾，2018年底，徐蓉獨自在外租房居住。兒子想念媽媽，她便把兒子接過來一起生活。然而，夫妻感情因距離逐漸淡化，丈夫提出離婚。最後，徐蓉買了農藥，帶著兒子一起走上絕路。