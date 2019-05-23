影／四川辣妹520當街摑52巴掌 西裝軟飯男不敢還手：讓她消氣

2019-05-23 14:02 香港01 記者李福源報導



5月20日一名女子在街上當眾連續掌摑男友52下，引發警方關注。圖／翻攝自youtube影片 分享 facebook

由於「520」的發音與「我愛你」有點近似，大陸不少男女都會趁5月20日向另一半表達愛意，但四川達州一名男子當日卻在街上被女友連摑52巴掌，甚至堅持打不還手。

沒錢送贈手機躲了起來

網上片段顯示，一身筆挺西裝的男事主站在行人路中央，女友當眾不斷掌摑他的臉；期間有人上前勸阻，但女方未有理會，繼續狠狠地摑下去，男事主一直沒有還手，只是撫着臉呆站，默默地承受。

不久警員接報趕到，獲悉事件是情侶吵架，男方被摑52巴掌不還手，原來是因為女友是他的「米飯主人」，衣食花的幾乎都是女友的錢；事發當日女方要求買手機給她表達愛意，但男事主因沒錢買躲了起來，後來被女友找到，她的怒氣一發不可收拾，於是不斷掌摑男友。

極力維護女友拒警方介入

警方本想帶走「掌摑女」，但男事主極力維護，強調是自己理虧，任摑是希望讓女友「消氣」，不欲警方介入，他自己會處理好；經過一番勸導後，男女雙方終表示將和氣相處。

有網民稱「這軟飯真好吃呢」、「姑娘，私底下怎樣打罵隨意，但在人前，彼此還是該留些顏面」、「這女的為什麼要養着這男人？他總有一技之長吧」；另有留言指出，事件令人想起2013年一名男子懷疑不忠，在土瓜灣街頭當眾被女友掌摑，當日男方還跪在地上求饒，途人拍下後上載到YouTube，結果連美國《時代》雜誌都有報導。

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文章授權轉載自《香港01》