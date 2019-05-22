一天幾千地充！11歲女童打賞910萬 網路主播喊她媽

2019-05-22 16:52 世界日報 中國新聞組／北京22日電



網路直播存在不少亂象，深圳有名11歲女童從去年11月到今年4月打賞四名網路主播近200萬人民幣。 取材自股城網 分享 facebook 「之前只是一天五百元以下地充，現在才是一天幾千地充。」深圳11歲女童洋洋在小學作業本上寫的檢討書最近火了！她在檢討書中寫到，從去年11月到今年4月、打賞四名網路主播近200萬元（人民幣，以下同，約28.9萬美元，新台幣910萬元），引發熱議。

央視網報導，洋洋剛升上小學五年級，這幾個月來常用媽媽手機和四名主播聊天，她還從媽媽四張銀行卡中刷出去很多錢打賞；直到其中一張額度50萬的信用卡被刷爆，銀行打來電話，全家人才發現這個事情，而這時，洋洋打賞過的總金額已經接近了200萬元。

洋洋哥哥表示，洋洋認識了幾個主播後，打賞就越來越瘋狂了，幾千上萬都有。在洋洋的口中，這些主播有的是哥哥，有的是姐姐，更離奇的是還有一個被洋洋稱為「女兒」，這名主播也稱她為「媽媽」。

而主播們和洋洋的聊天內容，很多時候都圍繞著「打賞」的話題：「哥哥一直都把你當成一個很好很好的妹妹，想盡方法讓你能夠在這個平台玩得更開心，玩得更快樂。你來我這兒，我又不是說一定會問你要禮物，其實你來了，看我一眼，我就覺得很開心。」根據聊天紀錄顯示的內容，洋洋還會把學校作業發給主播，讓主播幫她做。

洋洋哥哥表示，主播們相互認識，他們之間有個群，商量好如何騙洋洋。

據了解，這個直播平台對於用戶註冊和消費並沒有任何審核機制，可以透過很多方式隨意註冊消費。洋洋家人準備對直播平台提起訴訟，希望能要回這些打賞的錢。