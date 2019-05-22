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可怕！打火機在火鍋中爆炸 海底撈員工遭熱湯噴濺

2019-05-22 16:10聯合新聞網 綜合報導

15日在海底撈雲南昆明二店，發生打火機在滾燙的高湯中爆炸，造成一名服務生受傷送醫...
15日在海底撈雲南昆明二店，發生打火機在滾燙的高湯中爆炸，造成一名服務生受傷送醫。圖擷自／澎湃新聞
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中國大陸連鎖火鍋店「海底撈」以川味火鍋為特色，尤其以「客人為尊」的服務宗旨聞名，不只是態度極佳，幾乎是有求必應。15日在雲南昆明二店，有顧客將打火機掉落在熱鍋中，隨後叫來服務生幫忙打撈，打火機在滾燙的高湯中爆炸，造成該名服務生受傷送醫，監視器影像也在網路瘋傳，引發不少批評聲。

綜合陸媒報導，這起打火機爆炸事件發生在15日晚間9點43分，當時雲南昆明二店的服務生正在打撈火鍋裡的打火機，從監視錄像可以發現，不過數秒打火機就在熱湯中爆炸，導致高溫的湯頭、紅油直接噴濺至該名服務員的雙手及臉部。海底撈回應，事後已即時將服務員受醫治療，由於一旁的顧客也有輕微燙傷，因此暫時不追究顧客責任、以關心傷勢為主。

在打火機爆炸影片於網路上流傳開後，許多網友質疑「吃火鍋就吃火鍋，拿打火機做啥？應該追究到底」、「室內的公共場合遞什麼打火機？掉進去你自己為什麼不去撈」、「心疼這個員工」。今日海底撈西山區市監部門人員表示，將前往該分店調查是否為顧客個人行為才造成，亦會加強員工培訓，提高服務時的安全意識。

但這不是大陸第一起打火機在火鍋中爆炸的事件，2月22日就曾於重慶南岸區的一家餐館中發生，當時一名男性顧客離開前，故意將打火機扔進熱鍋中，打火機承受不住高溫，在鍋底炸開、200度的熱油直接飛濺四周，所幸當時沒有人員受傷。

火鍋爆炸海底撈

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