婦人採信偏方「火烤屁股」 雙腳化膿差點截肢

2019-05-21 15:00 香港01 記者李福源／報導



山東一名女子，近期雙腳麻痺不適，用火烤、拿熱磚頭烙的偏方來「自療」三日，導致臀部兩側嚴重燒傷。圖擷自／梨視頻 分享 facebook 山東淄博一名年約40歲的女子，近期雙腳麻痺不適，但她沒有直接去看醫生，反而用火烤、拿熱磚頭烙的偏方來「自療」三日，導致臀部兩側嚴重燒傷，上周六（18日）送到醫院時傷口已經化膿。醫生表示，燒傷若是延誤治療，輕則截肢，重則全身感染，甚至有性命危險。

淄博市職業病防治院燒傷一科副主任高華表示，女子因為雙腳長期麻痺不適，不但沒有接受正式治療，反而聽別人介紹去濰坊市接受「土法」治療，用火烤及熱燙的磚頭來烙自己的下肢。土法治療三天後，女子臀部兩側出現燒傷痕跡，但她仍然沒有認真看待，回家後繼續用偏方「治療」了十多日，導致傷勢越來越嚴重；等到她被送到醫院時，其臀部傷口已經化膿。

傷口很深 脂肪層及肌肉燒傷

醫生先為她把壞死的痂皮移除掉，但傷口很深，脂肪層以及部份臀部肌肉已經燒傷，需要進行多次手術。高華稱，如果女子沒有及時就醫，繼續延誤的話，將導致身體組織進一步壞死，「輕則可能需要截肢，嚴重的會發生急性感染，可能危及生命。」高華強調常見的燒傷土法治療，大部份都是外塗各種成份混合的藥粉，或是噴上不知名的藥液，不只費用高昂，還會影響病情，甚至令病情惡化，因此民眾千萬不要亂試。

網友留言指出，「土法毒害身心」、「有的按摩椅或床放出有限度熱力可以舒緩腳痺，是可以相信。但該名女事主的這種做法，即使醫好腳痺都無用，因為兩隻腳可能都要慘遭截肢」。

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