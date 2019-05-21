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又是豆腐渣工程?百色酒吧坍塌4死87傷 7人被刑拘

2019-05-21 13:29世界日報 北京21日電

百色一酒吧坍塌致4死87傷酒吧負責人等7人被刑拘 (取材自新京報)
百色一酒吧坍塌致4死87傷酒吧負責人等7人被刑拘 (取材自新京報)
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據廣西壯族自治區安全生產監督管理局微信公眾號消息，廣西百色市右江區東洲大道旁「0776酒吧」，20日凌晨1時許發生鋼架結構屋頂坍塌事故，導致多人被埋。截至21日止，已造成四人死亡，87人受傷。包括涉事酒吧法定代表人、業主方、房頂建設者在內的七人已被警方刑拘。外界質疑，這恐怕又是一樁豆腐渣工程惹禍。

新京報報導，事故現場為一棟3層12米高的鋼混結構商務樓，總建築面積約4800平方米，發生坍塌的位置為3樓正在營業的「0776酒吧」，面積約為700平方米，酒吧頂面四周往中間整體塌陷，約50平方米的面積著地，因中間較為狹小，不確定是否有倖存者。

據報導，該酒吧於2019年元月開業，曾號稱「斥重金打造」，團購網站消費評價稱「新開不久、超有人氣」。百色市住建局工作人員稱，該建築證件齊全。

綜合報導指出，據現場目擊者指出，坍塌前酒吧曾斷電，沒想到斷電十分鐘後，不到十秒天花板突然就塌了。角落裡的小劉不確定被什麼東西砸在左腿上，動彈不得，酒吧漆黑一片，只能聽到嘈雜的求救聲、哭聲以及有人喊著讓人快速撤離的聲音。她被送往醫院，被診斷為左腿骨折。而她的朋友，則被送往了另一家醫院。在事故中受傷的羅先生回憶稱，夜裡12時左右突然停電，當時以為「520」當天酒吧的驚喜活動，30分鐘後天花板就塌下來。

廣西右江區書記黃永才表示，將全力開展事故調查工作，嚴防類似事故的發生。

上海長寧區16日也發生一間汽車廠房坍塌，正進行改建的大樓突然崩塌下陷，當場活埋25名工人，至少十人死亡。外界質疑是建設公司強迫趕工、及脆弱的豆腐渣工程所導致。

建築公眾號

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