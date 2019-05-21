吃海螺感染致命海洋弧菌 女子器官衰竭8小時身亡

2019-05-21 11:25 聯合新聞網 綜合報導



食用海鮮時務必謹慎，日前大陸一名女子在吃下海螺之後出現下肢感染症狀，雖然送醫，仍在8小時內因多重器官衰竭身亡，化驗之後發現死因為感染了「海洋弧菌」。

據「人民網」報導，本月初一名女性患者在送至泉州一醫院後出現下肢重度感染症狀，8小時後就因器官衰竭死亡，而這並非單一病例。上個月底一名五十多歲的婦人也因同樣的症狀前往相同醫院進行治療，該婦人當時即因在10多個小時內病情急速惡化，死於器官功能衰竭。兩人之間除了症狀相同，發病前也都有接觸海產的紀錄，婦人的家中經營海產店、另一名則是在發病前曾食用海螺。醫院在血液化驗後證實兩人均感染了致死率極高的海洋弧菌。

南韓一男子因吃生魚片感染海洋弧菌，最後截肢。photo credit: The New England Journal of Medicine 分享 facebook

海洋弧菌是一種棲息在溫暖海水中的細菌，大多寄生於蚵仔、生蠔、蝦蟹與魚類上。感染海洋弧菌的途徑之一是透過食物未完全煮熟的海產，尤其是甲殼類海產，另外若是在海邊受傷，也有可能因傷口與海水接觸被感染。

2017年鹿港曾發生婦人清洗螃蟹時被刺傷因而感染海洋弧菌的病例，當時婦人因併發敗血症不治身亡。同年一名男子也因釣魚被魚刺傷手腳趾感染海洋弧菌，經歷敗血症、腎衰竭以及呼吸衰竭後在搶救之下挽回一命。

海洋弧菌的感染並不常發生，但因惡化速度極快且不易被診斷出，相當致命，若是有上述接觸情況且懷疑受到感染時，還是儘速就醫為上。