1噸硬幣買車！車行員工數錢3天 數到手抽筋發黑

2019-05-21 10:55 聯合新聞網 綜合報導



車行員工數硬幣數到手發黑。圖擷自 梨視頻 分享 facebook

大多數人買車，通常都用轉帳或是支付大面額現金，但是中國大陸卻有一名女子扛了66袋，總重將近1噸的硬幣，買下福斯Passat新車。讓車行員工連續數錢數了三天，數到手抽筋、雙手發黑。

根據《梨視頻》報導，河北省滄州市一名女子從事食品行業，花了人民幣19萬（約新台幣86萬元）買福斯新車，其中6萬元（約新台幣27萬元）以轉帳方式付款，剩下的13萬元（約新台幣59萬元）則使用硬幣支付。

影片畫面中，可見車行十幾個員工席地而坐，一個一個數著一元硬幣，並將清點好的硬幣50元一卷，放進大紙箱中。好幾個員工的手掌心都因數錢數到變黑。車行經理表示，這名女子之前去過很多家汽車銷售店詢問能否收這些硬幣，也去過銀行詢問是否能將硬幣轉換成大面額現金或存起來。但由於銀行只開一個窗口，作業時間過長，且這名女子急著拿車，因此這家車行便同意收下這些硬幣，並動員了大批員工清點，連總公司都派人支援。經過清點後，這些硬幣總計人民幣13萬1492元。

對此，有網友表示「這名客戶太牛了」，也笑稱還好不是買房。另外，也有網友提問「為何不用秤重的方式呢？」認為若是使用「硬幣點鈔機」可節省時間。但有網友提出反駁，表示因硬幣新舊不一，重量不同，因此無法使用秤重的方式「點幣」。