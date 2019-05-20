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北京天壇公園驚現挖野菜大軍 草地已面目全非

2019-05-20 16:04世界日報 中國新聞組／北京20日電

中國大陸有民眾跑到公園內偷挖野菜。圖／i生活視頻截圖
中國大陸有民眾跑到公園內偷挖野菜。圖／i生活視頻截圖
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北京朝陽公園有大媽為了挖野菜購買月票，還上了熱搜。其實，春夏之交，跑到公園裡去挖野菜的人還真不少，像在東城區，有著天然氧吧之稱的天壇公園，就成為了挖野菜者扎堆的地方，保安無奈表示，「不敢管啊，稍微提醒一下，這些叔叔阿姨就不高興了，又吵又鬧的。」

北京青年報報導，天壇公園的保安透露，「經常見到帶著工具來挖野菜的人啊。」「沒有什麼時間規律，早上、中午、傍晚，都常看見他們。有的是晨練後開始挖，有的是跳廣場舞之前挖，也有專程來挖菜的。」

據了解，野菜愛好者會首選到公園去挖，「公園環境好，也沒有汽車尾氣，沒有狗屎狗尿，乾淨一些。」

實際走訪天壇公園，可以看到不少五、六十歲的人認真地摘野菜，使用鏟子、鑰匙等工具。只見野菜被連根拔起後，阿姨們迅速抖落著菜根處的泥土，然後裝進早已準備好的袋子中，「天壇地方大，野菜也多。」她們站起來，不無惋惜地說：「但是，現在來挖的人也多了，今天來晚了，好的野菜都已被掐走了。」

報導指，其實少數野菜有微毒，需要特殊加工後方可食用，加上公園野菜可能會受到滅蟲農藥噴灑等環境影響，不適於採挖和食用。不過挖菜者並不以為然，「我們都認識這些菜，而且常年來這裡遛彎兒，知道哪裡打藥，哪裡不打，也知道什麼時候噴藥。」

天壇公園的保安說：「一到了春天，就有人來挖野菜，用手掐，用小刀、鑰匙挖，各種操作都有。草地上常常被挖得亂七八糟。不少市民還將挖好的野菜帶到衛生間清洗，洗乾淨了再拿回家。」被問到是否對挖野菜的市民進行制止，保安無奈地說：「不敢管啊，稍微提醒一下，這些叔叔阿姨就不高興了，又吵又鬧的。」

東城城管天壇街道執法隊隊長王勇武表示，城管部門正在積極協同天壇公園管理方開展執法工作，每天檢查公園，並將研究制定「遊園黑名單」制度。

中國大陸的保安表示，時常有大媽跑到公園內偷挖野菜。圖／i生活視頻截圖
中國大陸的保安表示，時常有大媽跑到公園內偷挖野菜。圖／i生活視頻截圖
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北京黑名單

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