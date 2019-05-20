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郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

九龍鼠患嚴重 愛民邨居民夜半遭啃腳

2019-05-20 13:46世界日報 香港20日電

影片來源：臉書

根據去年全港各區鼠患指數，九龍城區在19個分區中排第二，區內的愛民邨鼠患問題嚴重，居於新民樓五樓的梁太坦言，去年其不良於行的丈夫在凌晨睡覺時，腳趾疑遭老鼠啃咬，出現紅腫，家人大驚立即召救護車將其夫送院治理。由於她家位於低樓層，老鼠可輕易沿水渠爬入屋內覓食，不時有生果或零食被老鼠咬食，深受困擾。

大公報報導，住在敦民樓的譚女士也指出，去年底至今平均每個月家中老鼠膠貼都有「收穫」，最嚴重一次赫見捉了七隻老鼠，另一次亦活捉了五隻老鼠，十分可怕。她又指房屋署及區議員向居民派發的老鼠膠貼經常供不應求，老鼠籠亦只能暫借，最終要自費購買老鼠膠貼及老鼠籠「看門口」。

據報導，民建聯九龍城區議員吳奮金估計，邨內鼠患問題嚴重原因有三，第一是自2012年至15年屋邨附近大興土木，港鐵何文田站興建，令一向在地底活動的老鼠竄出；第二是後山有不少私人屋苑地盤，令在該處生活的老鼠「無家可歸」，全部跑到愛民邨；第三是愛民邨為「老人邨」，不少長者家中堆放大量雜物，招惹老鼠。「現今的老鼠身手敏捷，容易沿水渠或吊船的繩索，爬到不同樓層。」他促請有關當局應找專家研究對策，徹底解決邨內肆虐多年的鼠患。

大鼠戊肝陰霾...愛民邨鼠患逾20年 居民夜半遭齧腳 (取材自大公報)
大鼠戊肝陰霾...愛民邨鼠患逾20年 居民夜半遭齧腳 (取材自大公報)
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全城清潔3個月 「1隻都不放過」

文匯報報導，香港自去年發現全球首宗大鼠戊型肝炎傳人個案，全球至今有6宗個案，香港占其中5宗，港大感染及傳染病中心總監何栢良更指出實際感染人數可能更多，擔心染病而不自知的市民有機會透過糞便或捐血，將病毒在人與人之間傳播。政務司司長張建宗則表示，政府即起進行為期3個月的全城清潔運動，從源頭杜絕鼠患，明言「過街老鼠一隻都不放過」。

香港肝炎港大

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