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上海大媽「拍賣」兒子助脫魯 金句連連超爆笑

2019-05-19 11:00香港01 記者葉琪／報導

媽媽為兒子招親，妙語引網友關注。／影片截圖
媽媽為兒子招親，妙語引網友關注。／影片截圖
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上海人民公園內著名的「相親角」，近日有一名大媽特別前來為36歲的兒子招親。大媽為兒子招親的方式別樹一格，竟是在網上公開拍賣，底價1元人民幣（約5元台幣）起，且承諾結婚會全額退款。

最有趣是，大媽一邊招親，一邊卻細數兒子的不是，金句連連，最後見拍賣價暫時只有10元（約50元台幣）時，更直言「10塊錢有什麼用啊，買盒雞蛋都不夠 。」

「其實我兒子的條件呢，基本上還說的過去」，據大媽表示，兒子之所以一直單身，最大問題是要求太高，「就希望人長的漂亮一點，學歷高一點。」大媽亦提到兒子有要求對象不能是「搞產品的搞運營的」、「嫌人家需求多。」

但大媽似乎也認為兒子是「癩蛤蟆想吃天鵝肉」，轉過頭就開始抱怨兒子：

你瞅瞅，他自己都是這個樣子，頭也不洗的，他還要找漂亮乖女，那麼人家憑甚麼要找你。

大媽又透露兒子已經相親多達100次以上，卻因為虛榮心太重以致一直單身。

其後有圍觀的民眾詢問大媽兒子的年薪及住屋情況，大媽稱「年薪加上股票一年100萬是有的」，且擁有兩幢物業。100萬年薪加上有物業看似條件不差，但大媽隨即就爆出金句：「不過在上海也就是剛剛脫貧了」。

雖然36歲仍然單身，但作為男性而言應該還不用太著急，但大媽聞言立即反駁：「不行喔，他的同事我看到過，有好幾個已經禿頂了，著急吧！」

大媽為兒子招親時金句連連，引起不少網民熱烈討論：「兒子此刻躲在公司廁所裏不知如何是好」、「即使你百萬年薪，你在你媽眼裡也是個頭不梳臉不洗的兒子」、「百萬不百萬無所謂，主要是喜歡你這個婆婆！」、「這個親媽到底是來給兒子相親的還是來數落自己兒子的啊！」

上海

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