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上海相親角 大媽1元起拍賣百萬年薪兒

2019-05-18 12:41世界日報 中國新聞組／北京18日電

大媽在公園「拍賣」兒子，起標價1元。 圖擷自影片
大媽在公園「拍賣」兒子，起標價1元。 圖擷自影片
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一位手拿兒子照片和二維碼的大媽， 昨天出現在上海人民公園相親角裡，對著來往的路人「拍賣兒子」。綜合媒體報導，大媽說，兒子36歲，身高170公分，年薪百萬，有房無貸，「條件還說得過去」，想為他徵婚，找個「漂亮氣質佳女」，拍賣價1元起，引來路人圍觀。

據報導，大媽說，她的兒子是著名互聯網企業高級程序員，36歲還沒有對象，相親相了上百次了，但是他太挑剔，一個都沒看上，搞產品和運營的還不考慮，因為嫌人家需求多，所以她才拍賣兒子，並承諾結婚退全款。

報導引述大媽說，其實兒子條件還說得過去，關鍵是他自己要求太高，希望女孩子長得漂亮、學歷高，說著說著她拿出兒子的照片吐嘈：「儂看看他自己這個樣子，頭也不洗的。人家憑什麼要找你呢？你說對吧！」「他就是太虛榮，你說對吧？」

大媽說：兒子年薪加上股票一年一百萬是有的，在上海剛算脫貧；另外婚房也早已備好，在靜安區，徵婚對象希望「找漂亮的，身高高一點的姑娘，兒子說做運營，做產品的不考慮，嫌人家需求多。」

報導稱，有路人勸大媽，男孩子晚點結婚不要緊。但大媽當場反駁、堅決搖頭並說：「他的同事我見過，有好幾個已經禿頂了。著急吧。」

大媽展示兒子的條件為：「滬籍、83年出生，身高170cm，上海交大畢業，美國留學，著名互聯網企業高級程序員，年薪百萬，正直老實，無不良嗜好。靜安區有獨立婚房無貸，還有一個老房子拆遷。

覓：漂亮氣質佳女，身高至少165，體重不超過100斤，本科985/211及以上學歷（最好留過學）。從事互聯網產品運營的女士勿擾。」

經過路人喊價，兒子的競拍價跳為10元，大媽再度吐嘈說：「買盒雞蛋都不夠」。截至截稿為止，競拍出價已經超過人民幣1萬元（約1445美元）。

上海阿姨拍賣年薪百萬兒子，用手機秀出兒子帥照。
上海阿姨拍賣年薪百萬兒子，用手機秀出兒子帥照。
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上海相親結婚

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