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兩遇偷吃渣男都心軟原諒… 她嘆：出軌只分0次或100次

2019-05-18 09:55香港01 記者卓柏安／報導

女網友匿名發文，分享兩遇渣男偷吃的經驗。 示意圖／Ingimage
女網友匿名發文，分享兩遇渣男偷吃的經驗。 示意圖／Ingimage
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情侶間有些底線需堅持，否則只會一直被挑戰，引起雙方不愉快。有女網友匿名發文，分享兩遇渣男偷吃的經驗。她指兩次在分手之際都選擇原諒，但因信任感全失最終都走不下去。令她感嘆「出軌只有0次或100次」，認為出軌的人其實不值得原諒，因為會真心悔改的少之又少，「你原諒之後，他下次只會更小心的偷吃」。

原po在Instagram的「couple.murmur」發文，稱有人問當另一半出軌該不該原諒，是否再給予機會，她為此分享自己兩次慘痛經驗。第一次為其初戀男友，稱交往幾年感情很好，一直都視對方為結婚對象，但對方仍然出軌，她數月後才發現。男方剛開始打死不認，之後卻解釋與第三者睡在一起但什麼也沒做，結果被拆穿已發生性關係，事後承諾不會再找第三者。

原po知道事件後非常崩潰，對方「又跪又喊苦苦哀求」，她最終心軟答應，但「原諒很容易，要再建立回信任感就是一件漫長而艱難的事」。她坦言復合後對男友很小的事都會大感懷疑，經常檢查對方行蹤，雖男友願配合，但其實雙方都感到很辛苦。「我覺得自己好像偵探，這不是一個健康的關係」，結果忍了半年還是分手收場。

接著的另一個男朋友，原po再遇偷吃男。她交往後才驚覺對方不止出軌，還不止一人，全都有肉體關係。令她難以置信的是，男方一直到處宣示很愛她的訊息，但又處處留情。被踢爆後也是先否認，稱只是一時衝動會改過，沒想過偷吃後果這麼嚴重。「又跪又喊話如果這個世界沒有你我真的會死」，她又一次心軟做錯決定。

雖然男友答應讓她隨時檢查，而當其信任感慢慢建立時，她竟發現男方再次用交友app認識女生，又再聯絡曾經的第三者。但她已沒有第一次被背叛般歇斯底里，只感到絕望，她認為無論是否有肉體關係，有偷食的念頭已難以接受，更何況男友已不是第一次出軌。

原po指男友懺悔稱想讓她開心但自己未玩夠，她堅持分手，還勸對方下次想認真才再交往，不要再害到下一個人。

原po感嘆是否原諒、是否多給一次機會，都要靠自己想清楚，有時就算別人勸也沒用「總是要到某一刻自己想通了，覺醒了，才會懂得放手」，她不排除有人錯了會真心悔改，但能遇到是不幸中之大幸，她情願相信一次不忠百次不用，「你原諒之後，他下次只會更小心的偷吃」。

女網友發文，認為出軌的人其實不值得原諒，因為會真心悔改的少之又少。 圖擷自cou...
女網友發文，認為出軌的人其實不值得原諒，因為會真心悔改的少之又少。 圖擷自couple.murmur
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文章授權轉載自《香港01》

出軌情侶結婚Instagram

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