鬧鬼勝地竟是殯葬業起源 「人屍共處」的廣福義祠

2019-05-17 14:50 香港01 六月的風／投稿



前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」的地方。圖擷自／維基百科 分享 facebook 香港的上環、西環向來都被視為「猛鬼聚集」之地，不少的靈異事件或靈探行程都發生在這裡，但從歷史上看來並非空穴來風，其實這裡流傳的不同生死故事，別具香港開埠的歷史意義。

前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」的地方，高街鬼屋原本是國家醫院的外藉護士宿舍，在1892年建成，而上環著名的廢棄地鐵站──屈地站，則在近幾十年才建成。按道理說，該區的鬼故事應該在1900年代就開始流傳起來，但事實上環、西環的生死故事早在開埠之前就開始了。

人屍共處的「廣福義祠」

香港開埠之後，不少人會南下來港尋找發展機會，而「太平天國事件」也令不少難民南下來港避難。從外鄉來港的浪子們，除了靠同鄉和同事的接濟外，還會尋找心靈上的慰藉，例如宗教、神靈等。上環最早出現的廟宇是已經拆除的城隍廟，接着出現的是文武廟和廣福義祠。在香港的人口增激後，喪葬的需求也跟著增加，但當時南下的人，大多都是單身漢，即使死了也沒有人知道。

所以不少貧苦的單身漢知道自己差不多「夠鐘（時間到了）」時，都會自行到有百姓廟之稱的廣福義祠等待，造成此地「人屍共處」。由於廣福義祠的衛生實在太惡劣，導致政府在1869年下令關閉，直到1875年後牛房義莊建成，義祠故人的後事才能得以改善和處理，或是由他們的親人把先人運回原籍安葬，在親人等待運送屍體時，便會借宿在西環的牛房義莊，而這亦是東華義莊的前身。

早期墳場「牛房義山」

由於在1856年以前，香港沒有華人墳場，所以早期太平山區的居民就在墳墓街一帶隨處埋葬親友。每逢大雨時，雨水便會洗刷山坡，埋葬不深的棺木和屍體會被沖到馬路，情景甚為恐怖。後來該處的先人被東華醫院遷葬到西環的牛房義山，即是現在士美非路一帶。而西環發展後，義山義塚就遷出了西環，留下後人所口耳相傳的小故事，順帶一提，1874年的甲戍風災，造成了過萬人死亡，而受害者的遺體就被安置在名為「遭風義塚」的雞籠環義山，即是現在華富村一帶。

港島西端的墳場

十九世紀時，西環還是在港島西端的一個角落，人跡罕至，所以該處設有不少墳場，例如摩星嶺香港華人墳場，而裡面更有義山、義塚、義莊和長生店供人處理先人的後事和喪禮事宜。在《東華歷史散步》中提到，1918年時東華醫院在堅尼地城建了「一別亭」，後來在現時的薄扶林道又建了「永別亭」，以方便市民進行辭靈儀式。

善始善終，上、西環自開埠以來，就是華人生老病死的地方。與其說這裏是陰森恐怖的鬧鬼勝地，倒不如說這裏是香港殯葬業的起源。只要百無禁忌，上、西環的生死故事絕對是香港歷史的重要一頁。

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文章授權轉載自《香港01》