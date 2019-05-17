親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

天候不佳...金門機場大爆滿 滯留逾500名旅客吵翻天

國防靠美國 發財靠中國：澳洲守得住南太平洋？

鬧鬼勝地竟是殯葬業起源 「人屍共處」的廣福義祠

2019-05-17 14:50香港01 六月的風／投稿

前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」的地方。圖擷自／維基百科
前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」的地方。圖擷自／維基百科
分享
香港的上環、西環向來都被視為「猛鬼聚集」之地，不少的靈異事件或靈探行程都發生在這裡，但從歷史上看來並非空穴來風，其實這裡流傳的不同生死故事，別具香港開埠的歷史意義。

前身是精神病院的高街鬼屋，一直以來都被說是西環最「邪」的地方，高街鬼屋原本是國家醫院的外藉護士宿舍，在1892年建成，而上環著名的廢棄地鐵站──屈地站，則在近幾十年才建成。按道理說，該區的鬼故事應該在1900年代就開始流傳起來，但事實上環、西環的生死故事早在開埠之前就開始了。

人屍共處的「廣福義祠」

香港開埠之後，不少人會南下來港尋找發展機會，而「太平天國事件」也令不少難民南下來港避難。從外鄉來港的浪子們，除了靠同鄉和同事的接濟外，還會尋找心靈上的慰藉，例如宗教、神靈等。上環最早出現的廟宇是已經拆除的城隍廟，接着出現的是文武廟和廣福義祠。在香港的人口增激後，喪葬的需求也跟著增加，但當時南下的人，大多都是單身漢，即使死了也沒有人知道。

所以不少貧苦的單身漢知道自己差不多「夠鐘（時間到了）」時，都會自行到有百姓廟之稱的廣福義祠等待，造成此地「人屍共處」。由於廣福義祠的衛生實在太惡劣，導致政府在1869年下令關閉，直到1875年後牛房義莊建成，義祠故人的後事才能得以改善和處理，或是由他們的親人把先人運回原籍安葬，在親人等待運送屍體時，便會借宿在西環的牛房義莊，而這亦是東華義莊的前身。

早期墳場「牛房義山」

由於在1856年以前，香港沒有華人墳場，所以早期太平山區的居民就在墳墓街一帶隨處埋葬親友。每逢大雨時，雨水便會洗刷山坡，埋葬不深的棺木和屍體會被沖到馬路，情景甚為恐怖。後來該處的先人被東華醫院遷葬到西環的牛房義山，即是現在士美非路一帶。而西環發展後，義山義塚就遷出了西環，留下後人所口耳相傳的小故事，順帶一提，1874年的甲戍風災，造成了過萬人死亡，而受害者的遺體就被安置在名為「遭風義塚」的雞籠環義山，即是現在華富村一帶。

港島西端的墳場

十九世紀時，西環還是在港島西端的一個角落，人跡罕至，所以該處設有不少墳場，例如摩星嶺香港華人墳場，而裡面更有義山、義塚、義莊和長生店供人處理先人的後事和喪禮事宜。在《東華歷史散步》中提到，1918年時東華醫院在堅尼地城建了「一別亭」，後來在現時的薄扶林道又建了「永別亭」，以方便市民進行辭靈儀式。

善始善終，上、西環自開埠以來，就是華人生老病死的地方。與其說這裏是陰森恐怖的鬧鬼勝地，倒不如說這裏是香港殯葬業的起源。只要百無禁忌，上、西環的生死故事絕對是香港歷史的重要一頁。

延伸閱讀：

去日本玩疑撞鬼 回國後凌晨聽到妙齡女聲低吟

駛過墳場車門被開 鬼故事女王：咪搞，聽日要返工！

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

祕方調味讓人上癮…滷味太好吃 竟是老闆下了毒

2019-05-16 15:24

博物館文物太像啤酒蓋 網友熱議盜墓賊是不是喝啤酒了

2019-05-16 15:09

清潔嬤用電梯運垃圾被嫌臭 住戶連踹三腳還潑水

2019-05-16 13:32

帶女友坐公車遇前妻兩人扭打一團 男子後座淡定「觀戰」

2019-05-15 14:10

吃飲茶沒攤錢 還酸不請客是不懂人情世故 網友：有一種親戚叫無恥

2019-05-15 12:56

世上最狂上學路 每天學孫悟空騰雲駕霧

2019-05-15 11:00

真假？《復仇者4》總部疑在中企 三一重工美國總部不評論

2019-05-14 15:45

特斯拉在港 也離奇自燃爆炸

2019-05-14 12:18

狂！為了孩子的科學作業 父派直升機飛校園遭批炫富

2019-05-14 10:59

買18件衣服旅遊後退淘寶 女挨轟致歉：給我一條活路

2019-05-13 16:53

照顧32年植物人女兒開口喊媽 72歲婦忍不住痛哭

2019-05-13 16:47

外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08
看更多

熱門文章

祕方調味讓人上癮…滷味太好吃 竟是老闆下了毒

2019-05-16 15:24

離譜！裝卸工人被關在貨櫃裡 從杭州空運到廣州

2019-05-17 10:51

華為旗下公司總裁：啟動備胎計劃 今後要科技自立

2019-05-17 10:18

秋行軍蟲防治概念股大漲 專家：尚無合法登記農藥可用

2019-05-16 16:07

尼泊爾國家通訊社涉違反一中原則 部長下令調查

2019-05-17 09:27

中共外交部證實 加拿大公民康明凱、邁克爾被逮捕

2019-05-16 16:43

華為致信員工：美國持續打壓 擋不住前進步伐

2019-05-17 09:53

香港黃之鋒藐視法庭判刑兩月 即刻入獄

2019-05-16 20:17

70大城房價飆 攀兩年高點

2019-05-17 00:43

安徽隋唐大運河博物館 落成開放

2019-05-17 01:54

百度上市後首次季度虧損 搜索業務總裁去職

2019-05-17 09:30

驚險！童掛14樓牆外 暖男懸13樓當蜘蛛人安撫

2019-05-16 16:19

香港出現三宗鼠傳人E型肝炎 一名患者曾到過台灣

2019-05-16 20:20

發起亞洲文明對話諷美？習近平：自認高人一等 愚蠢

2019-05-16 16:53

福建多地現強降雨 轉移危險區域5000多名民眾

2019-05-17 12:18

江蘇向台青 提供1000個暑期實習職位

2019-05-16 22:51

上海機場旅客吞吐量5年來首次下滑

2019-05-17 14:27

占中藐視法庭罪 黃之鋒判立即入獄2個月

2019-05-17 00:10

鬧鬼勝地竟是殯葬業起源 「人屍共處」的廣福義祠

2019-05-17 14:50

嘴塞布捆手腳 童被扔「殭屍車」？自導自演原因超催淚

2019-05-16 16:13

劉結一：期許台企聯堅持一中

2019-05-17 00:10

富邦華一銀行 信用卡業務獲准

2019-05-17 01:55

飛向「一帶一路」國際合作 中國通用航展10月登場

2019-05-17 01:55

人民幣在岸和離岸價格均破6.9 破7機率不高

2019-05-17 14:43

水果漲78% 民眾吃不消

2019-05-17 01:51

習近平2014年曾同意會達賴？ 傳被印度政府打回票

2019-05-16 16:54

上訪碰壁？川男闖鄉政府潑硫酸、揮鋼條 釀1死2傷

2019-05-16 15:54

六四前夕 中國封鎖所有語言版本維基百科

2019-05-16 17:32

米努勤：美方近期可能再赴陸談判

2019-05-17 00:10

雅韻昆台共知音 以曲對話謀發展

2019-05-16 21:42

道長結婚吃肉產業多 子被綁架後受訪

2019-05-17 13:03

大陸搶AI主導權 立法加速

2019-05-17 01:49

小摩：人民幣Q3貶至6.9

2019-05-17 00:43

塔里木油田 擴大向南疆輸氣

2019-05-17 01:53

習近平8度提「開放」 構建亞洲命運共同體

2019-05-16 16:29

連漲43月 70城房價指數年增1成

2019-05-17 01:55

園林版浮生六記 蘇州上演

2019-05-17 01:54

2加國人已被拘留5個月 陸外交部：批准依法逮捕

2019-05-17 00:10

國台辦稱汪洋訓示台媒遭抹黑 陸委會：顛倒事非

2019-05-16 17:38

上海廠房倒塌釀10死 事發地近來忙施工

2019-05-17 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top