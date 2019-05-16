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清潔嬤用電梯運垃圾被嫌臭 住戶連踹三腳還潑水

2019-05-16 13:32聯合新聞網 綜合報導

大陸湖南一名女社區清潔員利用電梯搬運垃圾時，和正要進電梯的一名女住戶爆發爭吵，女...
大陸湖南一名女社區清潔員利用電梯搬運垃圾時，和正要進電梯的一名女住戶爆發爭吵，女住戶嫌棄垃圾不乾淨，朝清潔員連踹三腳。／翻攝自瀟湘晨報
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大陸湖南一名63歲的鄭姓女社區清潔員，利用電梯搬運垃圾時，和正要進電梯的一名女住戶爆發爭吵。女住戶嫌棄垃圾不乾淨，把垃圾桶踢出電梯，還朝清潔員連踹三腳。儘管清潔員已報警處理，但她仍不願出面道歉，此舉引發網友反彈。

根據《瀟湘晨報》報導，大陸長沙11日下午1點，鄭女打掃完各樓層的垃圾，先暫放在電梯門邊。這時一名疑似住戶、穿著藍色上衣的女子，見鄭女不在，逕自進了電梯。後來，鄭女把垃圾桶拖進電梯，和藍衣女子一起搭乘。不過，在電梯運作期間，鄭女多次提醒她「這台電梯有很多垃圾，妳要不要搭別台」？

藍衣女只淡漠地回覆，「心情不好就要坐這台！」，接著踢翻鄭女辛苦整理好的垃圾，還拿手中的水杯潑人。鄭女則拿起白色紙張要反制藍衣女，沒想到卻遭對方報復，狠狠地連踹三腳，讓鄭女痛得當場爆哭。

這整起衝突全被電梯內的監視器錄了下來，鄭女表示「我當時跟她說，這裡有味道，你可以換電梯。但女住戶執意要乘坐電梯，還將垃圾桶踢翻」。事後調解時，藍衣女仍不願道歉、和解，由藍衣女的朱姓姨丈出面澄清，姪女是因為被丟垃圾，才會一時情緒失控，對鄭女暴力相向。

目前雙方協調等鄭女傷勢痊癒出院後，再商討賠償細項訊息，朱男也會要求姪女出面道歉。

傷害罪

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