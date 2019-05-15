帶女友坐公車遇前妻兩人扭打一團 男子後座淡定「觀戰」

2019-05-15 14:10 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名男子和現任女友搭乘公車，竟遇到前妻，前妻踹了現任一腳，現任也不甘示弱，兩人在公車上扭打起來。圖截自「梨視頻」 分享 facebook 如果前任和現任相遇，你會怎麼做？大陸一名男子和現任女友搭乘公車，沒想到一上車竟遇到男子前妻，前妻踹了現任一腳，現任也不甘示弱，兩人在公車上扭打起來，過程中竟長達20分鐘，直到警方到場勸阻，而整個事件的「男主角」卻始終坐在後座一言不發。

根據「梨視頻」報導，山東青島一名男子和現任女友一同搭乘327路公車，一上車兩人一前一後經過博愛座時，竟被一名女乘客踹了一腳，仔細一看竟發現是男子前妻，現任不甘心於是和前妻爭執起來，在公車行駛中大打出手，過程中有乘客出面勸架。

乘客表示，「車正常的跑著吧，突然的我就發覺，兩個女的扭打在一起，已經打到（公車）前面了，我一看不好，就趕緊勸架嘛，因為都是女生嘛，也不好意思只能口頭上跟她們說說」，眼看兩人沒有要分開的意思，她趕緊報警，直到警方到場後把兩人拉開，才停止了這場長達約20分鐘的鬧劇，而整個過程男子卻只坐在後座「觀戰」。