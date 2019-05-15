吃飲茶沒攤錢 還酸不請客是不懂人情世故 網友：有一種親戚叫無恥

2019-05-15 12:56 香港01 記者李納德報導



日前一名連登仔在網上發文抱怨，指有無恥親戚經常飲茶不付錢，還反嗆他不懂人情世故，令他非常憤怒。圖／擷自香港01資料照 分享 facebook

跟親戚飲茶聯誼本來是開心的事，但遇上麻煩親戚，用餐的每分鐘都覺得「背脊發涼」。日前一名連登仔在網上發文抱怨，指自己有「無恥親戚」每次吃飲茶都不付錢，怕媽媽為難尷尬，他都會埋單，親戚也不會主動提錢。直至近日他心有不甘，刻意不主動買單，熟料親戚竟當眾高呼「你沒付錢呀」，甚至晚上再打給他，斥責他沒有禮貌及要求夾錢，令他大為不滿，坦言之前已請客多次，批評對方「為幾百元做到醜陋」。

該名網友日前在連登討論區以「有一種親戚叫無恥」為題發文，認識約莫40至60歲的親戚，每次吃飲茶都不付錢，「拍拍屁股就走咗」。媽媽為避免場面尷尬，都匯要求他先付錢，而事後親戚也不主動攤錢，樓主一直都不太介意，「我都算啦，幾百元平時食都食咗」。

直至日前母親節，親戚又約出來要吃飲茶，他打算「之前都請你八九次，這次就讓你嚐嚐請客滋味」。不料，要結帳時，竟有一名女親戚當眾大聲叫停原PO，「你還沒付錢呀！」要求樓主再次請客，結果令他相當不滿，「老是假扮綿羊靠我家，」，本來以為平安度過，但到晚上時，該親戚繼續鍥而不捨，打給原PO問道「你今日做綿羊不攤錢就走，知道很沒禮貌？」並要求原PO攤錢，「今天母親節我有理，你要還錢因為你也有吃」，斥責他不懂人情世故，「你知不知道，我這是在教育你」。

親戚橫蠻無理的態度令原PO非常憤怒，坦言帳單還不道1000元，加上平日已多次請客都沒有跟他們計較，「之前你都不主動說要攤錢，我有說你嗎」，批評對方「為這幾百元做到難堪」。

貼文引起超過9000名網友按讚，紛紛建議他不應再出席家庭聚會，或「立刻話自己都不認識」，又指應該「付完第一餐就該和他們老死不相往來」。另有網友分享類似經歷，指每次過節日一大堆親戚飲茶，「吃飽就坐著，有一半人都不付錢就先走」，他最初曾主動埋單，但見沒有人分錢，「一起坐著，等有人付再走」。

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