狂！為了孩子的科學作業 父派直升機飛校園遭批炫富

2019-05-14 10:59 聯合新聞網 綜合報導



派直升機出現在小學當教材，家長被批炫富。圖擷自 新浪網 分享 facebook

為了幫助孩子拿到漂亮的成績，常常會看到家長幫忙做美勞、自然科等作業。但中國大陸北京市卻有一名家長因為孩子的科學作業，竟然直接將直升機開到學校，引發討論，更引來「炫富」的質疑。

根據《新浪網》報導，有網友爆料5月10日在北京市海淀區楓丹實驗小學的科技節上，一名學生家長因為孩子的科技節主題是直升機原理，因此親自派了公司的直升機到校園展示，他的孩子並因此獲獎。這則爆料引起網友的熱議，許多網友認為該名家長肯定「有背景」才能在北京市區起降直升機，認為此舉是「炫富」；更有網友質疑是否符合相關飛行規定。

不過，該名家長陳先生隨後向外界澄清，將直升機開進學校是應學校邀請，並非為了讓孩子得獎和炫富。陳先生表示，他從事直升機觀光和培訓的行業。由於學校老師了解家長從事的行業，便提出邀請將直升機運到學校幫孩子們進行科普教育。

至於，大家關心的飛安問題，陳先生也表示在飛到學校做展示前，已事先到學校附近進行實地考察。並為了保障飛行的合法和順利，事前已經所有飛行手續申請妥當，因此沒有違反相關規定的疑慮。最後，陳先生表示，希望透過自己可利用的資源讓孩子了解航空知識，「讓更多孩子零距離的接觸到直升機，給感興趣的孩子埋下一個航空夢」。

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