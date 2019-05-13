親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

買18件衣服旅遊後退淘寶 女挨轟致歉：給我一條活路

2019-05-13 16:53世界日報 中國新聞組╱北京13日電

江西南昌一位女子在淘寶購買18件衣服，穿出去旅遊後，利用淘寶的「七天無條件退貨」規定，以「不喜歡」為由，將衣服全部退回。事件曝光後，網友群起圍攻，買家最後發文道歉。

綜合媒體報導，淘寶店主李先生表示，買家黃小姐4月25日在其店鋪拍下18件衣服，共計人民幣4600餘元。該買家本月 5日突然要求18件衣服全部退貨。李先生加了對方微信才發現，黃女穿著在自家店鋪買的衣服去了西藏旅遊，並將照片發在微信朋友圈。

李先生懷疑她是惡意占便宜，對此，黃女表示，「衣服肯定要試穿，你買了衣服你不試穿嗎？」

網友對此議論紛紛，有人痛批，「還理直氣壯，真是不要臉」、「她事都敢做，還怕別人說」、「2019年新職業，專業蹭衣服」、「丟我們南昌人的臉」」……。

黃女被逼得在12日透過微博發文稱：「我不該拿不喜歡的衣服出來拍照，當時確實抱着僥倖心態，因為覺得拍個照片就脫下來沒有想那麼多。」、「不該存在僥倖心理，因此鑄成大錯，懇請廣大網友能夠原諒。」

事件曝光後引發網路討論，有消費者擔心七天無理由退貨的衣物在二次銷售後生和質量問題，也有淘寶賣家反映部分「試穿族」買家長期、頻繁利用該規則試穿退貨，甚至建立「退貨經驗交流群」。

阿里巴巴集團公關部12日上午表示，目前經雙方協商，買家所購衣物9件不可退，個案不會影響七天無理由退貨規則。「我們覺得這是個案，不會影響淘寶和廣大商家對消費者的信任，我們依然相信絕大多數買家的誠信和人性的美好。」

買家黃小姐被網友熱搜，不堪其擾，在微博上發表道歉信，盼大眾給她一條活路，她表示「已經與賣家達成協議，拍過照片的衣服不退貨，沒想到會被罵成這樣，甚至接到不少辱罵電話」、「有人不明真相，直接打電話進來說『我就是想罵你，覺得很爽』，網路力量真得太可怕了」。她感嘆，「我晚上都睡不著，我的私人訊息全部曝光，包含手機綁定資料，今天還有人找到我住的地方，我很害怕，眼淚都沒停過」。

淘寶
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

照顧32年植物人女兒開口喊媽 72歲婦忍不住痛哭

2019-05-13 16:47

外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08

中國學童生日宴砸45萬 排場如婚禮

2019-05-12 16:06

3600萬送愛女讀耶魯 富爸竟是A級通緝犯

2019-05-12 11:27

港鐵學生哥橫睡扶手如「小龍女」 網民看圖造句超爆笑

2019-05-11 08:47

恐怖！3女睡到半夜天花大片塌下 福建酒店老闆稱客滿要求繼續睡

2019-05-10 12:02

苦讀有成 畢業患血癌 悲情碩士生遺願：不要告訴嫲嫲！

2019-05-10 11:42

超重近50倍！聯結車竟然把橋壓垮了

2019-05-10 11:34

驚喜變驚嚇！男子約人「喝茶」付1800 開門驚見女友

2019-05-09 10:14

章魚的逆襲！網紅想表演生吞 結果GG了

2019-05-08 22:55
看更多

熱門文章

外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08

11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師

2019-05-13 12:17

會洪秀柱 劉結一：和平統一是平等協商

2019-05-13 14:05

北京新機場今試飛 四大航空拉序幕

2019-05-13 11:30

曾發文「日本為何沒燒故宮」 陸演員被封殺、戲分全刪

2019-05-13 10:09

劉鶴美國談判 又遭訪民攔截車隊

2019-05-13 11:06

洪秀柱與陸方座談 發表六項共同倡議

2019-05-13 12:26

專家：解放軍缺乏攻台兩棲作戰能力

2019-05-13 10:57

會洪秀柱談統一 汪洋：兩岸每個人都有責任

2019-05-13 16:20

陸女官員遭控搞權色、錢色交易落馬 十八大後第三人

2019-05-13 16:27

洪秀柱證實 今天下午將會汪洋

2019-05-13 12:05

大陸5月車市 還是沒起色

2019-05-12 23:42

高平炎帝陵 萬人祭神農 吳伯雄也來了

2019-05-13 00:00

甲骨文中國裁900人 員工抗議政治裁員

2019-05-13 13:28

3年0繳稅 空殼公司竟發上市債4.5億元

2019-05-13 12:28

法國藝術品被圍欄重重包圍 市民狠斥視覺污染

2019-05-12 19:36

視覺中國恢復營運 新用戶止步

2019-05-12 23:58

捐一次卵最高賺45萬！ 女大生捐5次夠付買房頭期款

2019-05-13 11:47

蘇州打炒房 祭限售緊箍咒

2019-05-12 23:33

鋪軌完成 昆明動車所變「陸地航母」

2019-05-13 01:54

貿易戰拖累人民幣重貶 離岸人民幣一度跌破6.90

2019-05-13 15:29

華為否認產製手機監控學生：將嚴肅追責

2019-05-13 16:18

汶川地震11周年 溫家寶現身災區探訪

2019-05-13 09:48

北京瞭望／中美談崩 恐引出惡性通膨

2019-05-13 00:35

香港出現非洲豬瘟疫情 業者同意撲殺6千隻豬

2019-05-13 10:28

陸媒稱 中國成全球第四大專利進口國

2019-05-13 11:12

在岸、離岸人幣皆跌逾300點 創1月初來新低

2019-05-13 10:23

重慶鐵峰山隧道 全線貫通

2019-05-13 01:53

吉祥航空 首開澎湖航線

2019-05-13 01:53

趙紫陽秘書鮑彤談六四：「逆黨者亡」支配全中國

2019-05-13 14:29

中國品牌日 看見西藏產業活力

2019-05-13 01:55

浙江推20條 企業將年減税近6000億元

2019-05-13 15:30

A股量縮跌逾1% 成交額不足人民幣5,000億

2019-05-13 16:25

拚觀光財 廣州推6天過境免簽

2019-05-13 01:54

逆黨者亡 鮑彤：釐清六四有助審視人類文明前途

2019-05-12 19:56

德陽首次 拍到野生大熊貓

2019-05-13 01:53

大陸車企拚了 員工價五折

2019-05-12 23:42

爭自貿試驗區 廣西放寬外資准入

2019-05-13 01:55

上海將造醫學創新產業園區

2019-05-13 01:55

大陸．資金．對策／企業開戶規定變化對台資銀行影響分析

2019-05-12 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top