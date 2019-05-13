買18件衣服旅遊後退淘寶 女挨轟致歉：給我一條活路

2019-05-13 16:53 世界日報 中國新聞組╱北京13日電



江西南昌一位女子在淘寶購買18件衣服，穿出去旅遊後，利用淘寶的「七天無條件退貨」規定，以「不喜歡」為由，將衣服全部退回。事件曝光後，網友群起圍攻，買家最後發文道歉。

綜合媒體報導，淘寶店主李先生表示，買家黃小姐4月25日在其店鋪拍下18件衣服，共計人民幣4600餘元。該買家本月 5日突然要求18件衣服全部退貨。李先生加了對方微信才發現，黃女穿著在自家店鋪買的衣服去了西藏旅遊，並將照片發在微信朋友圈。

李先生懷疑她是惡意占便宜，對此，黃女表示，「衣服肯定要試穿，你買了衣服你不試穿嗎？」

網友對此議論紛紛，有人痛批，「還理直氣壯，真是不要臉」、「她事都敢做，還怕別人說」、「2019年新職業，專業蹭衣服」、「丟我們南昌人的臉」」……。

黃女被逼得在12日透過微博發文稱：「我不該拿不喜歡的衣服出來拍照，當時確實抱着僥倖心態，因為覺得拍個照片就脫下來沒有想那麼多。」、「不該存在僥倖心理，因此鑄成大錯，懇請廣大網友能夠原諒。」

事件曝光後引發網路討論，有消費者擔心七天無理由退貨的衣物在二次銷售後生和質量問題，也有淘寶賣家反映部分「試穿族」買家長期、頻繁利用該規則試穿退貨，甚至建立「退貨經驗交流群」。

阿里巴巴集團公關部12日上午表示，目前經雙方協商，買家所購衣物9件不可退，個案不會影響七天無理由退貨規則。「我們覺得這是個案，不會影響淘寶和廣大商家對消費者的信任，我們依然相信絕大多數買家的誠信和人性的美好。」

買家黃小姐被網友熱搜，不堪其擾，在微博上發表道歉信，盼大眾給她一條活路，她表示「已經與賣家達成協議，拍過照片的衣服不退貨，沒想到會被罵成這樣，甚至接到不少辱罵電話」、「有人不明真相，直接打電話進來說『我就是想罵你，覺得很爽』，網路力量真得太可怕了」。她感嘆，「我晚上都睡不著，我的私人訊息全部曝光，包含手機綁定資料，今天還有人找到我住的地方，我很害怕，眼淚都沒停過」。