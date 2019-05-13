照顧32年植物人女兒開口喊媽 72歲婦忍不住痛哭

2019-05-13 16:47 世界日報 中國新聞組／杭州13日電



「媽！」浙江一名72歲婦女方雅云聽到床上的女兒呼喊時，忍不住抱著她痛哭；32年前，一場車禍讓年輕的女兒變成了植物人，方雅云開始替女兒穿衣、洗漱、餵飯、擦身，讓她驚喜的是，在32年後的母親節前夕，女兒竟然開口叫了一聲「媽」。

錢江晚報報導，方雅云和丈夫、女兒陳水君住在嵊州市崇仁鎮高湖頭村，位於海拔500多米的山上，距離鎮上有半個小時車程。在村裡，方雅云家是最窮的，因為32年來，她與丈夫把所有的積蓄都花在了受傷的女兒身上。

方雅云說，女兒是村裡第一個走出大山去工作的女青年，也是村中第一個會騎自行車的姑娘，每次女兒領了工資回來，大包小包的帶回家中孝敬父母，父母的衣服，家裡做飯、燒菜，都由她承包。

沒想到一場突如其來的車禍，改變了這個平凡家庭的生活。陳水君1988年8月某日被汽車撞傷頭部，變成植物人。

女兒躺在床上32年，身上從不長褥瘡，這是因為方雅云一天起碼要給她擦洗身子三到四次。方雅云說，這些年來，她沒有在外面過夜，就連自己雙親去世，她也得趕回家來，照顧好女兒，再去靈堂。

今年立夏後的一天，方雅云正在做早飯，忽然聽到了一個聲音：「媽媽」。一回頭時，看到了床上的女兒張著嘴巴「媽媽」，方雅云抱著女兒哭了起來。對72歲的她來說，是這個母親節最珍貴的禮物。

醫生診斷了陳水君傷情，發現格拉斯哥昏迷量表評分為14分，「說明大腦功能在快速恢復。」方雅云期待著，女兒最終能康復。