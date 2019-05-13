外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08 聯合新聞網 綜合報導



大陸一起網購糾紛引發網友熱議。 圖／ingimage 分享 facebook 近日，大陸網購平台上出現一宗買賣糾紛事件，一名大陸女子在網路上購買了約人民幣4600多元（相當新台幣2.1萬元）商品，幾天後遭到全數退回，理由為不喜歡，賣家經追查後發現，該女子竟穿著被退貨服裝到旅遊景點拍照打卡，事後利用網購平台規定「七天內無理由退換貨」申請退貨，賣家起初因超過天數為由駁回，最後平台官方介入被判定成功，網購平台認為「在規定天數內，且吊牌未剪，不影響2次銷售」，讓賣家一氣之下訴諸媒體。

據《網易新聞》報導，此事件在大陸社群網站微博發酵後，由於買家個人訊息被曝光，該女子黃小姐被網友熱搜，不堪其擾，在微博上發表道歉信盼大眾給她一條活路，她表示「已經與賣家達成協議，拍過照片的衣服不退貨，沒想到會被罵成這樣，甚至接到不少辱罵電話」、「有人不明真相，直接打電話進來說『我就是想罵你，覺得很爽』，網路力量真得太可怕了」。她感嘆，「我晚上都睡不著，我的私人訊息全部曝光，包含手機綁定資料，今天還有人找到我住的地方，我很害怕，眼淚都沒停過」。

對此爭議事件，網購平台官方回應，「已連繫買賣雙方處理，據平台規定保戶商家合法權益，我們仍然願意相信人性美好」。

據《北京青年報》，大陸律師周浩指出「該女子行為，合法卻有失誠信，七天無理由退貨的意思是，簽收貨物後7天內，且貨物不影響賣家二次銷售的情況下，即可提出退貨」，但是，「人肉搜尋是違法的，若造成受害人損失，可能會承擔賠償責任」。

黃姓買家在事件爆發後遭網友肉搜。 圖擷自／網易新聞 分享 facebook