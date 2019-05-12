中國學童生日宴砸45萬 排場如婚禮

2019-05-12 16:06 世界日報 中國新聞組／北京12日電



小學生天價生日宴，一場平均消費約5萬。 圖／取自中國婦女報 分享 facebook

中國婦女報報導，隨著生活水平提高，越來越多的家長給孩子辦生日宴，有些父母給孩子置辦的生日宴搞得比婚禮還隆重。從策畫、主持，到製作寫真、拍攝微電影，甚至出動無人機拍攝……，一場生日宴花去四十幾萬元，以及上千元的回禮，讓原本簡單的生日宴染上攀比之風。

最近，《豪華十歲生日成風咋辦？南京一位小學校長致家長的公開信火了》一文刷爆朋友圈，同時也引發了不少家長的共鳴。

據報導，酒店門口高大的卡通拱門，巨幅寫真照片，長長的紅地毯從門外一直延伸到主持台，如果不看屏幕上循環播放的照片，每隔幾米的氣球和鮮花拱門讓人有一種誤入婚禮現場的錯覺。

家長攀比 商家推波助瀾

這是王芳一個月內參加的第二個「12歲生日宴」，「小壽星」琪琪是女兒的同班同學。

在司儀的主持下，生日歌背景樂中，琪琪在爸爸媽媽的陪伴下，宛如明星般走過紅地毯。「小壽星」宣讀12歲宣言，向父母鞠躬感恩，全家人共同向香檳塔倒酒。同學的歡呼聲，親友的掌聲……當全場燈光熄滅時，12支蠟燭被點燃……在同學們與小壽星互贈禮物後，台上進入歌舞環節，琪琪父母向來賓敬酒。

報導指出，太原一家主打「高品質兒童生日策畫」的公司程姓經理說，目前太原市兒童生日宴市場需求旺盛，如果按照100人就餐估算的話，一場主題生日派對平均消費在5萬元左右。

對此，山西師範大學教育學院副院長楊曉建議家長讓生日變得更有意義 ，「比如，喜歡看書的孩子可以邀請同學舉辦一個小型的讀書分享會，喜歡鋼琴的孩子可以考慮家庭鋼琴音樂會。父母也可以帶孩子到福利院看望小朋友，或者是種一棵生日樹都是不錯的形式。」

專家建議 過有意義生日

日前，上海市虹口區第三中心小學承辦的「今年我十歲養成好習慣」——2019年虹口區少先隊三年級十歲集體生日儀式舉辦，全體隊員齊聚一堂，通過情景朗誦和情景劇迎接十歲生日，就是一場有意義的生日饗宴。