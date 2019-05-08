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老公看完《復仇者4》狂買公仔 妻怒喊：全部賣4千元

2019-05-08 17:26聯合新聞網 綜合報導

香港一名人妻偷賣老公的英雄公仔，全部只賣台幣4000元。圖／翻攝自臉書《Hot ...
香港一名人妻偷賣老公的英雄公仔，全部只賣台幣4000元。圖／翻攝自臉書《Hot Toys, King Arts 1/6 玩具人偶自由交易區》
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復仇者聯盟4：終局之戰》上映後，在全球再度掀起漫威熱潮，許多影迷還特別砸錢購買全系列公仔作收藏。近日，香港一名女網友埋怨，老公在看完電影後「好像中邪了一樣」，每天都買英雄公仔回家，讓她決定偷偷把公仔賣光：「一堆玩具只要1000港幣（約台幣4000元）」。

這名女網友在《Hot Toys, King Arts 1/6 玩具人偶自由交易區》PO出一系列超級英雄公仔，可看見有鋼鐵人（Iron Man）、雷神索爾（Thor）、蜘蛛人（Spider）、薩諾斯（Thanos）等角色。她還特別標註「賣一堆玩具1000」，讓不少網友心動想立即購買，，卻也擔心讓她與老公失和。

女網友表示，雖然老公已經40多歲，但在看完《復仇者聯盟4》後，竟每天下班都帶一、二盒玩具回家，像小孩一樣愛蒐集玩具，怕屋子無法容納原本應擺放的物品，因此請求「各位大哥幫幫忙收留，最近一二天，老公回來就不能賣了」。

貼文曝光後，網友紛紛留言建議，「母湯喔，千萬別亂賣啊！老公會離家出走」、「鋼鐵人一組就台幣17500元…真的是對老公鐵石心腸」、「感覺偷賣東西很不尊重人，可以跟老公溝通一下」、「上班是很累人的，只是買個玩具，就睜一隻眼閉一隻眼吧」。

復仇者聯盟
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