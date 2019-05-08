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花瓶藏13年私房錢被打破 網友：聽見心碎的聲音

2019-05-08 15:23聯合新聞網 綜合報導

大陸一名男子把私房錢藏在家中的花瓶裡，存了十幾年，沒想到一天，女兒不小心打破了花...
大陸一名男子把私房錢藏在家中的花瓶裡，存了十幾年，沒想到一天，女兒不小心打破了花瓶，這才被發現，算了算總共有5000元人民幣（約2.25萬新台幣）。圖擷自「梨視頻」
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藏私房錢小心別被發現了！大陸一名男子把私房錢藏在家中的花瓶裡，存了十幾年，沒想到一天，女兒在客廳練功時不小心打破了花瓶，這才被發現，滿滿的鈔票及零錢，算了算總共有5000元人民幣（約2.25萬新台幣）。

根據「梨視頻」報導，廣西桂林一名周小姐一早起床坐在床邊，女兒在客廳練基本功，突然有個聲音響了，一聽就嚇得跳起來連鞋子都沒穿，沒想到出來一看，女兒打破花瓶，但地上除了花瓶碎片以外還有滿滿的零錢和紙鈔，從一毛、兩毛、五毛，最大的有十元。

周小姐不解花瓶裡怎麼會有那麼多錢，於是傳訊息給老公，老公回來後臉色不太對勁，在周小姐的逼問之下才知道，原來是老公在花瓶裡藏了十幾年的私房錢，一塊一塊地數了一個早上，總共有5000元人民幣。

男子則滿臉無奈，「這都給他們發現了」，表示都是自己從米粉錢裡一塊一塊省下來的，從2006年買房子存到今天，總共存了13年，並安慰自己「這是很正常的嘛，這個錢不要緊」，而老婆發現後笑得合不攏嘴，「十幾年存了五千多的私房錢，好搞笑」。

網友紛紛表示，「兄弟，不行啊，還要存私房錢，我對你表示同情」、「好可憐！十幾年才賺了五千塊哈哈哈」、「男人表示很心酸，花瓶碎了，心也碎了」、「兄弟！另一個瓶裡的錢要轉移」、「哈哈哈好不容易藏得又被發現了」。

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