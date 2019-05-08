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史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

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「史上最短命網紅店」南京壽司店「柒本味」爆紅24小時即關門

2019-05-08 14:49香港01 記者李福源報導

江蘇省南京市鼓樓區的高級日式魚生壽司店「柒本味」，最近因為一段推介影片爆紅，店東兼主廚段磊表示，光顧的客人要遵守多項規矩，例如不接生客、不打包、不能聊天，標榜是「一家有規矩的店」；好奇心驅使下，網民翻查紀錄竟發現該店多個「黑歷史」，包括廚師處理食材時戴著手錶，且手背還有傷口，當局接獲舉報後更揭發原來店方未領有營業執照，遂予以查封；「柒本味」從爆紅至閉門僅24小時，被網民戲稱為「史上最短命的網紅店」。

標榜是「一家有規矩的店」

在微博擁有近900萬粉絲的「二更視頻」上周四（2日）晩上約8時發表一段題為〈匠人風格壽司店故事〉的影片介紹「柒本味」。段磊在影片中表示，從事餐飲行業逾22年，最初是做點心的，後來做西餐，最近幾年才開了這間壽司店；他誓言要做一家有規矩的店，聲稱柒本味就是要追尋食物「本來的味道」。

網友見店家戴手錶處理食材。圖／擷自香港01資料照
網友見店家戴手錶處理食材。圖／擷自香港01資料照
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段磊繼續列出店內多項規矩，包括不准打包，沒有餐牌提供，只提供兩種分別398元及498元人民幣（約460港元及580港元）的套餐，而且採用預約制，每餐只接待10人，所有人到場才能開餐，只接熟客，同時要求客人要在1分鐘內吃掉做好的壽司。

非處理高級料理手法

網友紛紛質疑規矩太過奇怪，後來又發現段磊在影片及官方微博中展示的一些基本廚藝，例如在壽司上淋沙律醬、魚生配青瓜、青芥辣非現磨而用上芥末膏等，均非處理高級料理的手法。

面對網民質疑，段磊沒有正面回應，反而封鎖留言和評論，此舉惹來更多不滿：有人翻查紀錄，在「柒本味」官方微博以及媒體過往的報道中發現，段磊徒手處理甜蝦、三文魚等食材時手上仍戴着錶、手背有傷口、沒有修剪指甲以及未戴上廚師帽等，於是作出舉報。

結果「柒本味」的劣評愈來愈多，到了上周五（3日），南京市鼓樓區市場監管局派人到該店調查，以違反《食品經營許可管理辦法》下令立即停止經營，後來更發現原來店方沒領有營業執照及食品經營許可證，屬於「無證經營」，於是勒令關店。

段磊事後回應稱，影片中他手上的傷口是來自4個月前的一次燙傷，戴手錶則是為了看時間；但網民沒有「收貨」，還戲稱「柒本味」是史上最短命的網紅店。

延伸閱讀：

深水埗日本菜-6起平民火炙壽司-焦糖鵝肝-三文魚腩滿滿油香

日本迴轉壽司熱潮退卻-元氣改用特快配送壽司反殺出血路

文章授權轉載自《香港01》

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