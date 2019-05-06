男遭眼鏡蛇咬傷斷指保命 醫生：古裝片方法不可取

2019-05-06 19:25 香港01 記者彭琤琳／報導



眼鏡蛇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 在古裝片經常看到一種橋段，有人被毒蛇咬傷後，馬上用口吸出毒液，或者揮刀「壯士斷腕」來抑制毒液蔓延。這樣的情節竟然也發生在現實生活中，福建漳州一位六旬老伯被毒蛇咬傷手指後，第一時間沒有想到去醫院求助，而是選擇了以斷指來「保命」。

據內媒報道，事發在上周五（3日），這位老漢上山務農時突然遭遇眼鏡蛇咬傷手指。身邊又沒有治蛇咬傷的藥，老漢突然想到「將被咬傷地方砍下，就能讓蛇毒免於侵入」，於是當即自斷手指「保命」。

老漢的兒子得悉後，發現父親的傷口仍在迅速腫脹，人也出現精神恍惚，生命危在旦夕，急忙開車將父親送往醫院。當地警方接到報案救助後，開警車在前面為其開道護送，正常行駛需要40分鐘的路程，當天僅用了15分鐘就將老漢送到醫院。經搶救，老漢已脫離生命危險，現需留院觀察。

醫生：「斷指保命」方法不可取

有醫生表示，被蛇咬傷後，不應以「斷指」的方法處理傷口。正確的做法是在被咬的肢體上端用繩子、布條等紮緊，局部還可以將污血擠出，但每隔20分鐘左右需放鬆2-3分鐘，以免機體缺血壞死。有條件的話也可以用拔火罐抽吸傷口，緊急情況下可以用嘴吸出，但必須保證口腔無破損，吐出毒液後必須充分漱口。

同時醫生還提醒，被毒蛇咬傷後，傷者做了簡單處理後應儘快到有配備抗相應毒蛇血清的醫院救治。而注射血清越早對生命的影響就越小，許多毒蛇，例如銀環蛇，其毒素可能在1至2個小時內致人死亡。

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文章授權轉載自《香港01》