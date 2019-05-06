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冷血司機兩度輾過車禍傷者 網民紛譴責「若不重判天理難容」

2019-05-06 11:28香港01 撰文：李福源

李富才（左）在撞倒崔女後不但沒下車查看她的傷勢，反而加速倒車再輾過其身體。（影片...
李富才（左）在撞倒崔女後不但沒下車查看她的傷勢，反而加速倒車再輾過其身體。（影片截圖）
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四川廣元市蒼溪縣周日（5日）發生車禍，一名51歲崔姓女子過馬路時被54歲男子李富才駕車撞倒；然而李富才撞倒女事主後沒下車查看她的傷勢，反而倒車再加速輾過其身體；女事主其後被送往廣元市醫院搶救，李富才則被捕，車輛遭扣查。

李富才的白色越野車損毀嚴重。（微博圖片）
李富才的白色越野車損毀嚴重。（微博圖片）
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來自蒼溪縣石門鄉的李富才當日駕駛一輛白色越野車，在東溪大橋橋頭撞倒崔女。閉路電視拍到，車禍發生後有途人上前查看崔女的傷勢，豈料李富才突然倒車，然後加速輾過女事主，令她再滾前了數米，嚇得其他人連忙走避，越野車直至駛前了逾20米撞上一輛接載員工的巴士才被剎停。

警方表示，意外大約發生在當日上午9時，李富才撞上由東溪至蒼溪的巴士才停下，而被撞的巴士上沒人受傷，目前正在進一步調查車禍原因。

「第二次就是故意殺人了」

有目擊者稱，聽到聲音後從自家的店裡跑出去看，發現一名女子已經倒地不起，而駕駛白色越野車的男子一直坐在車內沒有下車，直到警察趕到。

網友均怒不可遏，紛紛留言譴責肇事司機，「如果第一次是交通事故，那麼第二次就是故意殺人了」、「若不重判，天理難容！」、「我看第一次撞的也不是很嚴重，有必要再撞一次嗎？這人腦子有病」；另有網友認為，這反映了中國車禍「寧撞死，勿撞傷」的潛規則，「過去的司機常常說，發生車禍輾死人一次性了斷，如不死就麻煩了，賠錢賠到何時才能完呢？看現在的車禍現場就能說明了這一點，用錢買生命」、「要怪只能怪法律，中國這個奇葩的法律，導致這些事情發生」。

延伸閱讀：

東京原宿車撞人至少8傷　疑犯：報復奧姆真理教成員伏法

山東男子醉駕撞人後不顧而去　豈料傷者竟是自家妻兒

文章授權轉載自《香港01》

車禍巴士殺人警察
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