切磋武藝？江蘇跆拳道館「大戰」武館 多人受傷15人被刑拘

2019-05-04 20:50 香港01 記者崔德興／綜合報導



江蘇常熟萬達廣場一間跆拳道館與一間武館的職員，日前因派發宣傳單張一事引起爭執，雙方互相毆鬥。（影片截圖） 香港01 分享 facebook

江蘇常熟萬達廣場一間跆拳道館與一間武館的職員，日前因派發宣傳單張一事引起爭執，雙方互相毆鬥，造成7人受傷。而參與鬥毆的15人，已因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

事件發生於5月2日下午，在常熟萬達廣場三樓一間母嬰店門前，商場內拳館「健將弘武教育」的職員，與同一商場的「振道跆拳道館」員工因派發宣傳單張、互相爭奪客人而發生衝突。雙方初生口角繼而動武，至少15人在現場互相毆鬥。

從網傳影片可見，穿著黑色運動服的健將弘武職員，與一批身穿跆拳道服裝的振道職員你推我撞、拳來腳往，場面極為混亂。亦有影片顯示多名振道職員倒在地上，似乎不敵健將弘武職員，部分人更痛掩頭部，地上則散落大量宣傳單張。

目前，警方已經介入調查事件，並發出通報指，衝突造成1人輕傷，6人輕微傷，15名涉案者因涉嫌尋釁滋事罪，已被常熟市公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

網民熱議：

中國武術厲害，跆拳道不行。

哪家贏了報名哪家！

感覺這個跆拳道館要倒閉。

一群花拳繡腿賺孩子錢！

實踐是檢驗真理的唯一標準，誰打贏了？

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