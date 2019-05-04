親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／5大嫁香港豪門台女星齊亮相 一張照洩夫家財力驚人

切磋武藝？江蘇跆拳道館「大戰」武館　多人受傷15人被刑拘

2019-05-04 20:50香港01 記者崔德興／綜合報導

江蘇常熟萬達廣場一間跆拳道館與一間武館的職員，日前因派發宣傳單張一事引起爭執，雙...
江蘇常熟萬達廣場一間跆拳道館與一間武館的職員，日前因派發宣傳單張一事引起爭執，雙方互相毆鬥。（影片截圖） 香港01
分享

江蘇常熟萬達廣場一間跆拳道館與一間武館的職員，日前因派發宣傳單張一事引起爭執，雙方互相毆鬥，造成7人受傷。而參與鬥毆的15人，已因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留。

事件發生於5月2日下午，在常熟萬達廣場三樓一間母嬰店門前，商場內拳館「健將弘武教育」的職員，與同一商場的「振道跆拳道館」員工因派發宣傳單張、互相爭奪客人而發生衝突。雙方初生口角繼而動武，至少15人在現場互相毆鬥。

從網傳影片可見，穿著黑色運動服的健將弘武職員，與一批身穿跆拳道服裝的振道職員你推我撞、拳來腳往，場面極為混亂。亦有影片顯示多名振道職員倒在地上，似乎不敵健將弘武職員，部分人更痛掩頭部，地上則散落大量宣傳單張。

目前，警方已經介入調查事件，並發出通報指，衝突造成1人輕傷，6人輕微傷，15名涉案者因涉嫌尋釁滋事罪，已被常熟市公安局刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

網民熱議：

中國武術厲害，跆拳道不行。

哪家贏了報名哪家！

感覺這個跆拳道館要倒閉。

一群花拳繡腿賺孩子錢！

實踐是檢驗真理的唯一標準，誰打贏了？

延伸閱讀：

被爆偷食機師人夫　台網紅空姐遭起底　網民：P圖P到空間都扭曲了

【五一假期】全國鐵路今返程高峰　料4天旅客量7355萬人次創新高

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

五一奇觀！想吃小龍蝦要等7974桌 網友嘆假放完還沒吃到...

2019-05-04 16:51

又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

奇觀！怕被中央拆了 山東第一觀音慘遭整容成孔子

2019-05-03 18:44

人類祖先很早就能適應高海拔 化石會說話

2019-05-02 21:50

安徽5A級風景區超地雷 十二生肖島更是騙中之騙

2019-05-02 21:45

央視《新聞聯播》直播事故 知名男主播挖鼻孔畫面入鏡

2019-05-02 21:24

爺孫戀玩完！澳門博彩吳志誠與前港姐閃離

2019-05-02 13:55

吃榴槤竟驗出酒精反應！男子酒測值逾0.03

2019-05-02 11:51

陸六旬大媽跳廣場舞太嗨 子宮噴出嚇壞她

2019-04-30 19:25

智障妹失控撃襲老大姊 眼球遭挖「懸吊」眼眶外

2019-04-30 15:38
看更多

熱門文章

五一奇觀！想吃小龍蝦要等7974桌 網友嘆假放完還沒吃到...

2019-05-04 16:51

人民幣8月換裝 防偽大升級

2019-05-04 01:47

650萬美元給錯人？陸女被史丹福退學 媽喊遭詐騙

2019-05-03 23:47

優速董事長余聯兵爆意外身亡 曾高喊要活下去

2019-05-04 12:01

最懂女人心 姚謙：讓我賺了不少版稅

2019-05-03 23:36

美國防部報告：中共增加在台灣附近軍演

2019-05-03 23:54

無懼！澳大利亞把台灣列為國家 跟中國並列

2019-05-04 15:53

2女子在BMW車頂上玩猜拳 網友：不要命了

2019-05-04 15:39

不存在地圖上…研發核潛艇動力909基地首曝光

2019-05-04 16:27

致力城市行銷 南寧要成為東協對大陸的第一品牌

2019-05-03 23:36

中國粥王變外資 雀巢全資收購

2019-05-04 10:42

變形金剛將合體哪吒 央視Q3首映

2019-05-04 12:51

學者明居正：習近平內外交困 利用台灣鞏固地位

2019-05-04 11:12

中企老董花大錢送女進史丹佛 企業「黑歷史」被揭

2019-05-04 15:27

又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50

地圖上不存在的核聚變研發基地909首曝光

2019-05-04 14:26

影／霸坐反嗆、上百人有票擠不上車 中鐵總道歉

2019-05-04 15:02

車市冷 6,000經銷商恐出局

2019-05-04 01:58

A股奇葩財報 股民傻眼

2019-05-04 01:58

切磋武藝？江蘇跆拳道館「大戰」武館　多人受傷15人被刑拘

2019-05-04 20:50

新華社：北韓向東海連射多枚導彈 射程70至200公里

2019-05-04 10:54

紀念五四百年 李顯龍臉書：不了解過去就像無根之樹

2019-05-04 14:42

五一小長假出行、旅遊客流創新高

2019-05-04 17:32

清史學者陳捷先病逝 兩岸追思

2019-05-03 23:58

大陸「五一」連假近2億人次出遊 再創新高

2019-05-04 20:49

五月天迪士尼開唱 ！首日黃牛票滯銷 削價3成6求售

2019-05-04 15:25

中鐵總負債25兆 創紀錄

2019-05-04 01:49

中央下令拆 地方捨不得…山東第一觀音像「整容」成孔子

2019-05-04 17:17

六四後，再無五四？「有人阻傳播真相」

2019-05-04 15:32

滙控季報告捷 帶旺港股

2019-05-04 01:59

新氧赴美掛牌 首日漲31%

2019-05-04 01:58

有心人「打著鄧小平的旗號反對習近平」？分析指中共要警惕

2019-05-04 17:12

忘了血的教訓…森林大火才奪30命 遊客又在涼山野炊

2019-05-04 17:02

港媒：美軍力報告續炒中國威脅論 顯示出不自信

2019-05-04 16:25

曾任海軍陸戰隊 美國駐華使館專員猝逝

2019-05-04 16:14

無知當有趣？廣西2少女在車頂驚險玩猜拳

2019-05-04 14:43

中國上市公司500強 營收門檻拉高

2019-05-04 12:33

五四百年未解決 陸學者：中國如何內化普世文明

2019-05-04 17:52

香港五四 映照百年爭拗

2019-05-04 15:31

金融培訓中心新主任 原人行高層王煜出任

2019-05-04 01:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top