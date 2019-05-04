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又傳雲南野象攻擊人…遊客下車尿尿 被踢斷肋骨腿骨

2019-05-04 16:50世界日報 記者李仲維／綜合報導

[有影音]女遊客擅下車遭野象攻擊 4月迄今已致3死 葉玉鏡
[有影音]女遊客擅下車遭野象攻擊 4月迄今已致3死 葉玉鏡
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利用五一假期開車赴雲南西雙版納遊玩的葉女士夫婦一行六人，2日在進保護區內的野象活動區域停車時，葉女士遭野象攻擊受傷，據統計，4月25日至今，西雙版納已發生多起野象攻擊事件，已導致三人死亡。

北京頭條用戶端報導，雲南省西雙版納州自然資源公安局新聞辦工作人員表示，2日11時10分許，帶著老人和孩子到西雙版納野象谷景區遊玩的葉女士夫婦一行，駕車進入西雙版納國家級自然保護區。

在路途上，葉女士的孩子內急，一行人停車後，葉女士的丈夫李先生下車守在路邊，李女士便帶孩子進入樹林中。不巧正好一頭野象走出樹林，橫穿公路後走向李女士母女的方向。

坐在車上的老人家發現後，立即向葉女士母女呼叫，李先生急忙衝進樹林將小朋友抱回，驚慌失措的葉女士跑向公路下方的河對面後，被驚動的野象追上來撞倒，並在她後背踢了一腳後離開。

經家人打電話報警求救後，西雙版納州自然資源公安局民警趕到現場，經送景洪市人民醫院檢查後，葉女士被診斷為左腿骨骨折、三根肋骨骨折，目前意識清醒，並無生命危險。

[有影音]女遊客擅下車遭野象攻擊 4月迄今已致3死 中國新聞社
[有影音]女遊客擅下車遭野象攻擊 4月迄今已致3死 中國新聞社
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西雙版納國家級自然保護區高級工程師沈慶仲表示，近期以來，亞洲象頻繁肇事，估計有以下原因：一是今年少雨乾旱，食物相對不足；二是亞洲象每天都要喝水、玩水，靠近水邊的食物基本採食已盡，採食時間相對較長且遠離水源，吃飽後還要去找水源。因而顯得比較暴躁，特別是處於發情期的象更是如此。

西雙版納州自然資源公安局猛養派出所副所長吳新華呼籲，在野象活動的區域應提高警惕，不要貿然下車，應該在保證安全的區域進行活動。

公安保護區骨折

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