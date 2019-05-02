安徽5A級風景區超地雷 十二生肖島更是騙中之騙

2019-05-02 21:45 香港01 記者盧勁揚／報導



八里河風景區位於安徽，收費每人90元人民幣（約台幣410元），但佔地達3600畝，十分誇張。（短片截圖） 分享 facebook

「國家5A級風景區」是中國大陸最高級別的景區，但安徽阜陽市的5A級風景區「潁上八里河景區」卻被指「掛羊頭賣狗肉」。有網民近日到訪該景區拍片，列出多個貨不對辦之處，例如法式購物區賣中式食品、虎島沒有老虎有羊駝、仿建的小凱旋門竟然有人居住等等，使人哭笑不得。

潁上八里河景區與故宮博物院、西安市秦始皇陵兵馬俑博物館、桂林市灕江景區一樣，並列內地5A級風景區。該個景區被喻為「天下第一農民公園」，全因佔地高達3600畝（2.4平方公里），即超過290個足球場的大小。不過區內幾乎每一個項目都「有伏可中」，原因更是使人意想不到。

景區內設有一個鳥語林，一般人都會覺得裡面全部都是鳥，但當看到第5個鳥籠竟然出現了一隻亳不相干的箭豬（又稱豪豬）；去到第9個籠的時候，竟然又看到一堆雞，而且附近的說明牌還硬要說是灰鷺。工作人員解釋更令人摸不着頭腦，他指灰鷺沒看住，飛走了，所以把雞換進去，連參觀的人都說鳥語林內十居其九都是鸚鵡，「這裡的鸚鵡我一口氣都說不完」。

動物不看，可以體驗異國風情，全因區在有多個仿建的迷你版外國著名建築物。一進門口就是一個「法式購物中心」，想進行看法國時裝？走近才發現賣的是涼皮、拌面，走進行問老闆是不是賣法國產品，對方解釋「房子是法式的」。想找個地點拍一拍照？當然可以，不過構圖時要注意一點，全因「聖心教堂」門口就有兩隻中式獅子。

不過更令人難以置信的是凱旋門，全因走過去之後，真的會看到一對門，裡面還有一個人在這裡住着。住在那裡的大叔表示，他是在景區內工作的，「住在凱旋門裡邊，真是厲害」。

除了建築物外，景區更連外國的自然環境都搬了過來，例如美國大峽谷。這個大峽谷雖然比起真正的小，但有一點連真正的大峽谷都比不上，就是這個大峽谷內竟然有一間鬼屋，屋內有不同的鬼怪。

參觀完上述的多個小景點之後，其實只是景區的一小部分，因為區內另外一大賣點就是湖上的十二生肖島，全部走完最快都要2至3小時。這12個島更可算是騙案中的騙案，因為蛇島上無蛇只有驢、羊島上沒有羊只有鹿、虎島上沒有老虎卻只有一隻羊駝。到了馬島，如果河馬都算是馬的話，應該是唯一及格的生肖島。問飼養員為什麼會變成這樣，原來羊都養死了，而且「河馬都係馬」。

景區內有十二生肖島，不過島上飼養的動物卻與生肖相當不符。（短片截圖） 分享 facebook

八里河景區內還有不少自然風景。（短片截圖） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》