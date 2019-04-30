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陸六旬大媽跳廣場舞太嗨 子宮噴出嚇壞她

2019-04-30 19:25聯合新聞網 綜合報導

中國大陸徐州一名六旬大媽，日前跳廣場舞太過興奮，導致子宮掉落，送醫手術後已逐漸恢...
中國大陸徐州一名六旬大媽，日前跳廣場舞太過興奮，導致子宮掉落，送醫手術後已逐漸恢復。圖擷自《梨視頻》
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許多人上了年紀或施力不當多少都有關節脫臼的經驗，不過近日中國大陸江蘇徐州一位60歲李姓大媽在跳廣場舞時，突然發現褲子濕濡，下體甚至有東西掉落的感覺，嚇得她趕緊到醫院求助，經醫師檢查後發現竟是「子宮脫垂」。

根據《中國報》報導，事發當時李大媽和幾名姊妹在社區廣場上跳舞、鍛鍊身體，沒想到跳得太嗨了，她察覺自己在漏尿，下體甚至有東西掉出，她連忙跑到廁所檢查。沒想到李大媽一看，驚見一塊肉狀物體掉落，有一半還卡在身體中，她當場嚇壞以為自己長了腫瘤，隔天趕緊前往徐州市婦幼健保醫院檢查。

醫師診斷後發現，原來李大媽因跳舞太過激動、身體晃動幅度大，子宮才會從陰道中脫落，導致「子宮脫垂」及「壓力性尿失禁」，經手術治療已逐漸恢復中。主任醫師宋紅娟解釋，子宮脫垂常見於經一次或多次陰道分娩的停經後婦女，停經後因雌激素降低，骨盆肌肉組織變薄，難以支撐子宮和泌尿系統，一個咳嗽或噴嚏都有可能把子宮和尿液噴出。預防方式除了多做骨盆訓練、改善長期便秘問題、治療慢性咳嗽或過敏性鼻炎，也得控制體重，若情況嚴重則需要動手術。

報導一出，隨即在微博引起網友熱烈討論，許多網友看了紛紛驚嚇表示「嚇死人了」、「天阿！子宮都可以跳出來，太恐怖了」、「如果是我遇到當場可能就昏倒」。不過也有網友心疼留言「為人母真偉大」、「對媽媽好一點吧」、「希望身體無恙」，還有人覺得「做女人好累！老了要怕一堆東西下垂掉下」、「不婚不育保平安」。

子宮梨視頻
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