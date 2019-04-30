智障妹失控撃襲老大姊 眼球遭挖「懸吊」眼眶外

2019-04-30 15:38 香港01 記者劉定安、陳永武／報導



一名行動不便需長期臥床的66歲女子，凌晨被患有輕度智障的三妹徒手挖出左眼，眼球脫離眼框，傷勢十分嚴重。攝／香港01記者陳永武 分享 facebook 香港銅鑼灣今（30）日凌晨發生恐怖傷人案！一名行動不便需長期臥床的66歲女子，凌晨被患有輕度智障的三妹徒手挖出左眼，眼球脫離眼框，傷勢十分嚴重。傷者二妹發現後即時制止並報警，警方接獲報案後到場，兩人均需送醫治療。據了解，傷者三姊妹同住多年、感情要好，而雙親均已離世，目前涉嫌傷人的59歲三妹已被逮捕。

銅鑼灣深宵發生傷人案，凌晨3點多，大坑新村街44號一名女子，被其三妹徒手襲擊、雙眼受傷。傷者二妹發現後，立即制止並報警求助。救護員到場為受害者急救，送往律敦治醫院，初步診治後由於傷勢過重，由救護車轉送東區醫院治理。

傷者行動不便長期臥床 施襲三妹輕度智障

受害者為66歲大姐，因腰椎受創及患有纖維瘤，行動不便需長期臥床，如要外出需坐輪椅；涉嫌施暴者為59歲三妹，患有輕度智障；而二妹則心智及身體均正常，任職文員養家。她們的雙親均已不在人世，三姊妹同住多年，一向感情要好、相依為命，從未發生過襲擊事件。據了解，涉事家庭有領取政府援助。

左眼被徒手挖出 視力恐難保

消息透露，受傷的大姐左眼眼球被人用手挖出來，脫離了眼框，僅靠神經線及眼球肌肉等連著「懸吊」在外；同時右眼亦有受傷。由於傷勢極為嚴重，醫護人員難以估計她能否保住視力，由救護車轉送東區醫院時，雙手不停抖震，情緒亦不太穩定。至於涉嫌施暴的三妹，事後被警方扣查，由另一輛救護車送往律敦治醫院檢查，由於她未能與警員正常溝通及表達自己意思，故仍未得知其突然失控及作案的原因。

胞妹涉嫌傷人被捕

警方凌晨三時接獲街坊報案，指有人叫救命。人員到場後經初步調查，59歲馬姓女子以手襲擊其66歲大姊，原因不明。胞妹涉嫌傷人被捕，兩人均送往醫院治療，案件交由灣仔警區刑事調查隊第三隊跟進。

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