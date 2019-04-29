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1家4口都犯罪！姊妹分工製假證件 父母負責洽商送貨

2019-04-29 17:16香港01 記者姜庚宇／報導

警方收繳的假證種類繁多。（人民日報）
警方收繳的假證種類繁多。（人民日報）
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江蘇蘇州一對賀姓姊妹竟與家人分工合作製售假證，其中姊姊負責製作假證、妹妹製作假章，父母則負責洽談生意和送貨。

當地警方成立專案組，4月7日上午9時左右集中收網，拘捕賀勝某、賀英某兩姊妹等12名疑犯，並最終找到製假基地，收繳的假冒證件、印章和製假設備足足裝滿3輛農夫車。

官媒《人民日報》日前揭露江蘇蘇州的製售假證團夥氾濫。報道刊登後，江蘇省政府展開「三假」專項整治行動，警方用近半個月的時間搗毀製假基地6個，破獲「三假」刑事案件17宗，抓獲疑犯41名。

當地警方對其中一案成立專案組，4月7日將該團夥12人抓捕歸案，但卻一度未能找到製假基地。警方隨後發現，涉案的賀勝某、賀英某兩姐妹分別住在某小區居民樓的5樓和11樓，但賀勝某的電費繳費記錄顯示，繳費房號是10樓1008號。

警員趕往1008號房間，赫見約40平方米的樓房裏擺着電腦、打印機、刻章機等製假工具，四處堆滿五顏六色的證件，畢業證、駕駛證、離婚證等應有盡有，且外形和質感也與真證幾無差別，有些已蓋上假公章、包裝妥當準備郵寄。

警方在該製假基地查獲的製假設備、假證假章整整裝滿3輛農夫車。更驚人的是，該犯罪集團是「家族式運作」，姊姊和妹妹分工製作假證、假章，父母則負責洽商和送貨。

假證集團多以家族形式犯案

據警方介紹，該案中製售假證團夥的明確分工並非特例。售假方通常會請人發廣告、小卡片，需求方按照廣告上的聯繫方式聯繫售假方。售假方再向製假方訂購假證。製假方一般以家庭為單位進行集團式犯案，有人聯繫生意、辦理物流。

警方還透露，如今製假基地大都很隱蔽，流動性強，很難被發現。另外，蘇州製假基地大多屬於半成品加工類，大規模的製假基地多在外地，且犯罪分子會通過郵寄方式，實施非接觸式作案，打擊難度更大，但透過多部門聯合行動收效明顯。

延伸閱讀：

【啤牌通緝令】海南警方破建省以來最大涉黑案　敦促54名逃犯自首

河南警方破獲「白牌車」犯罪集團　成員皆為殘疾人

文章授權轉載自《香港01》

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