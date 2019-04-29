包皮割一半突被醫生喚醒「漲價」 陸男只能無奈同意

2019-04-29 14:46 香港01 記者李祖宏／報導



羅先生被麻醉後躺上手術床，竟突然被醫生叫醒，要求增加手術費用。示意圖／Ingimage 分享 facebook

男士割包皮並非甚麼大手術，江西贛州的羅先生原先也以為談好價錢，躺上手術床就可「一刀永逸」，豈料手術進行到一半，醫生竟突然停下來，叫醒已被麻醉的羅先生，跟他討價還價！羅先生在傷口還在流血的情況下，無奈同意醫生的要求，手術費最終亦由人民幣1600元（約新台幣7300元）變成了人民幣6190多元（約新台幣28300元）。

羅先生是在去年11月光顧贛州市康復醫院，他稱，手術前在微信上與醫生聊天時被告知，割包皮只須七八百元並且有優惠，但到了醫院卻被要求繳交人民幣1600元。羅先生憶述做手術當日的情況：「醫生打了麻（醉）藥，然後動手術，已經把傷口切開來了，突然醫生停下手術刀，把我叫起來，告訴我又有其它的原因，有其它的病灶，又要增加收費，然後就是跟我在手術台上討價還價。」

他形容當時感到非常的無助恐慌，且傷口還在流著血，只得答應醫生的要求，並懇求盡快將手術做好，「當時那個情況下，只有把錢交完醫生才會繼續做手術。」

院方指操刀醫生已離職

手術結束後，羅先生發現帳單上多出了一筆人民幣2380元（約新台幣10900元）的CRC治療費，以及一筆人民幣2000元（約新台幣9100元）的淋巴管炎硬化性結節清除術費用，共計人民幣4380元（約新台幣20000元）費用，加上之前的1600多元醫藥費用，當天總共繳交了6190元。

退還多收費用兼賠償一萬元

手術第二日羅先生跟院方理論，並向贛州市衛健委進行了反映，其後院方與羅先生簽下和解協議書，賠償一萬元，同時退還了額外收取的兩筆合共4380元費用；衛健委就事件對贛州市康復醫院下達《行政處罰決定書》，指出查明2018年11月5日，贛州市康復醫院外科醫生李夢琦在為患者羅先生實施包皮環切術的過程中，要求加做淋巴管炎硬化性結節清除術，術前術後均未取得患者的同意，予以警告和罰款2萬8000元的行政處罰。

對此，院方回應稱，據了解，羅先生是同意做手術，錢也交了，然後他有不滿，「可能之前交流當中有不明白，醫生就醫務調解，直接退了。醫生說術前都告之他了，我們不存在術中加價這個行為。」然而，當記者要求聯絡那位給羅先生操刀的醫生時，院方表示該名醫生已經離職，無法聯絡到。

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文章授權轉載自《香港01》