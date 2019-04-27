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海拔4752米！世界最高隧道 在西藏通車

2019-04-27 16:53世界日報 中國新聞組／北京27日電

西藏米拉山隧道通車運營。（取材自央廣網）
西藏米拉山隧道通車運營。（取材自央廣網）
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海拔最高的派出所近日引起話題，而世界海拔最高4752米的公路特長隧道米拉山隧道在26日正式通車試運營，國道318線林芝至拉薩段公路已全線通車，兩地行車時間將由原來的8小時縮短為4小時。

央廣網報導，西藏米拉山隧道自2015年4月1日開工建設，2019年4月26日建成通車，路線全長18.181公里，隧道長5727公尺。隧道進口海拔4752米，出口海拔4774米，斜井井口海拔4889.6米。米拉山隧道的建成通車，使翻越米拉山的18公里路程縮短至5.7公里，進一步改善了交通運輸環境。

中鐵二局米拉山隧道項目經理龔彬介紹說：「為確保隧道安全優質建成，項目部在施工過程中針對西藏特殊地質，加大科技創新，取得技術突破10餘項，有效解決了米拉山隧道極寒地區施工，岩層破碎變化頻繁、湧水量大等施工困難。」

報導指出，中鐵二局2015年1月正式進入米拉山隧道施工現場。隧道口海拔4900米，地處人煙稀少區，施工人員克服了高海拔缺氧、高寒晝夜溫差大、持續湧水等各類困難。4年零4個月，共有2000餘名人員參與了隧道建設，其中，40餘名管理人員一直堅守在米拉山上一千多個日夜。

據介紹，國道318線林芝至拉薩高等級公路是國家高速公路網展望線G4218的重要組成路段，是西藏四縱、三橫骨架公路網的重要組成部分，於2013年5月23日開工建設，於2017年9月29日除米拉山隧道控制性工程在建外全線建成通車。

連接林芝市至拉薩市的林拉高等級公路全長409.2公里，總投資380億元，全線採用四車道一級公路標準建設，設計時速80公里。通車後拉薩至林芝的行車時間將由原來的8小時縮短為4小時，促進沿線經濟的發展。

西藏國道北京
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