攝影師跑比參賽者還快 網友：被攝影耽誤的運動員

2019-04-27 13:44 香港01 記者李納德／報導



內地一場院校運動會引起熱議，原因是攝影師跑太快。圖／香港01提供 分享 facebook

攝影師「不好當」，除了拍攝技巧，還要有非一般身手。日前，中國大陸一所院校的運動會上，一名學生擔任大會攝影師，為了拍清楚賽跑參賽者起步衝刺一刻，便抬着相機飛奔，豈料他跑得比參賽者還快，甚至跑贏多名選手，引來熱議。有網民慨嘆這名攝影師「是被攝影耽誤的運動員」。

鄭州工商學院運動會上，一場賽跑比賽中，名叫李一凡的學生攝影師意外成為焦點。從網傳影片所見，隨槍聲響起，一眾參賽者衝刺起跑，這時李同學拿着相機拔足狂奔，但他快得完全超越所有參加者，引起熱議。

有網民看到影片後，笑言「金牌應該給攝影師」、「運動員以後退役有新的出路了」、「攝記都是這樣厲害的」，但有較嚴謹的網民就提出攝影師跑的是內圈，「他在最內圈，而且起跑線比人家近」，又有人指參賽者全部切入內線，可見是長跑項目，「大哥這長跑比賽誰一開始全速跑啊」，所以攝影師號最快「其實不難」。

傳媒接觸到李同學，原來他今年參加了青年傳媒，就幫忙在運動會當攝影，他本身亦是一名運動健將，曾拿下河南省羽毛球男子雙打冠軍，他亦有報名參加校運會的100米賽跑，以11秒36奪得第二名。對於網民指責他「犯規」，沒跑完全程，他一笑置之，只說：「攝影真的不容易，感覺都是體力活」。

攝影師同學原來亦是運動健將，曾拿下河南省羽毛球男子雙打冠軍。圖／香港01提供 分享 facebook

延伸閱讀：

【日本整人】潛伏大叔第2彈 屋主能否發現21位猛男藏身家中？

【有味冠軍】跑上海半馬突肚痛 男子邊跑邊痾 衝刺贏埋非洲跑手

文章授權轉載自《香港01》