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太強烈！懷疑男友有小三 女友一招讓他下面「火辣辣」

2019-04-26 21:19聯合新聞網 綜合報導

男子洗好澡換上內褲後卻感覺「下體火辣辣」，脫下後才發現內褲被沾滿辣椒粉。圖片來源...
男子洗好澡換上內褲後卻感覺「下體火辣辣」，脫下後才發現內褲被沾滿辣椒粉。圖片來源／梨視頻
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惹熊惹虎，千萬不要惹到「恰查某」！中國大陸一名男子近期多次與女友爭吵，女友因懷疑男子在外面「搞小三」，便報復性的在男子的內褲上「動手腳」。不知情的男子洗完澡換上內褲後，突然感受到下體傳出陣陣火辣感，這才發現內褲竟然被沾滿了辣椒粉！

根據《星島日報》報導，大陸杭州一名男子剛洗完澡換上內褲後，便感覺下體有些不舒適，沒想到幾秒後，陣陣灼熱的燃燒感一湧而上，讓男子急忙脫下內褲，這才發現自己的內褲上頭竟然被沾滿了辣椒粉。男子表示，「上頭的辣椒粉就是餐廳、燒烤用的那種，我一開始還想去醫院，但後來洗了一下，就感覺比較好一點了」。

男子想起前陣子與女友有過爭吵，懷疑是女友動的手，便打電話過去質問，女友一開始雖不承認，但最後也坦言「是我抹的，怎麼樣？」，表明自己懷疑男友在外面有小三，所以才會以如此激烈的行逕展開報復。男子在得知實情後，也隨即報警處理。

女友向警方表示，自己不滿男友在外面好像有女人，便將他的內褲丟到地上亂踩，在踩踏的過程中不慎沾到一旁的辣椒粉，為了讓男友受到應得的懲罰，她便直接把弄髒的內褲放回床頭，藉此給男友一點教訓。

警方介入調查後，也苦勸這對情侶要好好為對方負責，也建議兩人，若真的不合也該好聚好散，不該做出報復的行為。最後，男子也選擇原諒女友的行逕，表示願意再和女友進行溝通，好好化解兩人之間的矛盾。

情侶兩性關係梨視頻
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