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女腹痛就醫驗出懷孕 胚胎竟在肝臟著床

2019-04-26 14:06聯合新聞網 綜合報導

醫師從女子的肝臟內發現已成形胚胎。圖擷自新浪網
醫師從女子的肝臟內發現已成形胚胎。圖擷自新浪網
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女性懷孕除了得經歷生產的劇痛，還得承受懷孕和分娩時的意外風險。其中，最容易發生危險的便是子宮外孕。正常懷孕時，受精卵應着床於子宮內，但胚胎仍有機會在子宮外著床，也就是所謂的子宮外孕。在現代醫學出現前，子宮外孕的女性幾乎必死無疑。而子宮外孕的位置通常發生在輸卵管或卵巢，但中國大陸近日有一名女子出現極為罕見的子宮外孕，已成形的胚胎在肝臟上找到，連醫生也大吃一驚。

根據《新浪網》報導，來自中國大陸安徽省天長市的29歲尤姓女子，因停經3個月，且上腹部出現疼痛，因此前往揚州大學附屬醫院就醫。該名女子照了超音波後，並無發現任何異樣。然而根據血液檢查顯示，尤姓女子已懷有身孕，但卻找不到胎囊。經過進一步的電腦斷層檢查，才發現她的肝臟部位有一個腫塊，竟然是已成形的胚胎。醫師李士華說：「肝門附近有一個大的腫塊，盆腔裡少量積液，當時就有懷疑病患是肝臟妊娠受精。」

由於胚胎跑到肝臟部位極為罕見，且肝臟去除胚胎的手術極為危險，很容易引發大出血。所幸醫療團隊經由腹腔鏡手術順利將患者去除肝臟上的腫塊，鬆了一口氣。醫生也提醒，女性受孕後，一定要定期接受產檢，以防發生類似情況。

子宮懷孕手術
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