店長教煮醬汁卻趁機強姦 她崩潰：上班幹嘛做妓女

2019-04-24 21:33 香港01 記者李慧娜／報導



示意圖／Ingimage 分享 facebook 一名女子日前到一家小吃店當女工，上班第二天，店長便要求她之後需在午夜十分到店幫忙。女工照辦，期間店長以教導她熬煮醬汁為由，從身後熊抱她，並涉嫌強姦、性侵惟最終都未得逞。店長否認指控，案件今（24日）在高等法院開審，女工供稱，遭店長性侵的當下，腦海想到：「怎麼知道半夜上班是要做妓女」。又稱她雖然曾在電視看過被人「搞」過後不應洗澡，惟她覺自己好骯髒，回家後仍有洗澡。

被告彭小國，60歲，被控一項企圖強姦罪，指他於2017年1月22日在葵涌企圖強姦現年49歲的女事主X小姐。

斥被告變態仍無法阻止其行為

女事主午夜回到店，發現只有被告一人，快要下班時，被告開始觸碰及摸女事主，及後聲稱教她煮醬汁，趁女事主煮醬汁時，從後熊抱及揑她胸部，女事主反抗但被告卻說：「不用驚訝大家都是成年人。」及後再伸手進她的褲子摸其私處，女事主嘗試推開被告，又斥被告為變態，但也無法阻止他。

被告妻叫事主午夜再上班

控方開案陳詞指，女事主看到被告的小吃店聘女工，便前往應徵後，她第一天上班時，並沒有不妥，但第二天上班時，被告妻子卻叫女事主先返家休息，午夜再回來上班。

被告下體狀況未能完事

被告及後逼女事主進店內洗手間，又用椅子封著門，再在洗手間內拉高女事主上衣，啜她乳頭及強吻她。被告更進一步拉低女事主的褲子嘗試進入她的身體，但因陰莖不夠硬而無法成事，被告終自慰至射精。女事主事後覺得自己「好骯髒」，立刻回家洗澡及將事件告知丈夫。

被告自稱當時太累

被告在警誡下承認二人有親密接觸，但強調女事主自願，又稱女事主自行脫褲子，又彎下腰令被告可進入其身體，又表示他當時因太累無法成事。控方又指，女事主過往有精神問題，故將會透過監視器畫面作供。

事主指被告獸性大發

控方在庭上播放女事主的錄影畫面，女事主描述事發經過，直言當時感到十分無助，她當時心想：「要保住這份工作不能被辭退」、「怎麼知道半夜上班是要做妓女」，她又與被告孤男寡女獨處一室，與被告只相識1至2日，被告就攬住她，事主納悶：「這樣也算獸性大發？」

她又稱事後覺得「好骯髒、好噁心」，因此下班回家後立刻洗澡，又表示沒想過會發生這樣的事情。

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