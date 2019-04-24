親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融第4打席出局 火腿8:3領先龍頭樂天

國民黨初選改採全民調 王金平：相當不公平

女子狠坐展示用BMW上...引擎蓋秒凹陷 店員嚇傻報警　

2019-04-24 18:29聯合新聞網 綜合報導

江蘇一名女子疑似與BMW店家發生糾紛，她竟直接坐到展示車上抗議，反而把展示車的引...
江蘇一名女子疑似與BMW店家發生糾紛，她竟直接坐到展示車上抗議，反而把展示車的引擎蓋坐凹了，讓店員看傻了眼。圖／翻攝自網易視頻
分享

如果對於買車的服務不滿意該怎麼做呢？近日大陸西安有一名女子為抗議車廠處理新車問題，竟當眾爬上賓士的引擎蓋，掀起一股模仿熱潮。19日在江蘇又傳出一名女子疑似與BMW店家發生糾紛，她直接坐到展示車上要求賠償，沒想到反而把展示車的引擎蓋坐凹了，不僅店員全看傻眼，影片更在網路上瘋傳。

據《網易》影片報導，從畫面中可見，一名身穿牛仔外套的短髮女子，大搖大擺地坐在一輛紅色BMW展示車的引擎蓋上，並不斷向店家嘶吼，要求店家給予合理的交代和賠償。在眾人不斷勸說下，她才甘願從引擎蓋下來。不過，令店員傻眼的是，引擎蓋整個被女子坐凹變形。店員無奈地用手機拍下照片存證，嘆息：「有問題好好說嘛，沒必要坐到我們車上，關鍵是把我們車坐壞了」。

據悉，有知情人士透露，這名女子當天前往江蘇丹陽的BMW 4S店（提供服務包括汽車展示、售後、維修及售後的「四位一體」福利）。她表示自己曾買了一輛BMW的X1越野車，但發生事故時並未彈出安全氣囊，導致車上的人受傷。後來和店家交涉也沒有結果，才想效仿之前西安女車主的舉動「討正義」。

對此，江蘇省丹陽市的寶德汽車銷售有限公司於22日對外證實，並已報警處理。為避免民眾再度效仿西安女車主坐引擎蓋討公道的方式，部分車廠直接將展示間的新車引擎蓋打開，就怕又有人想坐上去抗議。

BMW

相關新聞

快遞員私拆女客戶包裹 「內衣褲擺床上」發朋友圈炫耀

2019-04-24 16:30

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

自投羅網？陸男種香菜卻長出罌粟 發文炫耀遭警方關切

2019-04-23 21:32

陸大媽為搶快在峇里島船上互毆 網諷：丟臉丟到國外去

2019-04-23 14:21

情侶拍完婚紗後情變 男方4年後另覓良緣要求影樓重拍

2019-04-22 17:40

夫婦30年前買「恩愛保險」到期 125公斤米僅換回3千元

2019-04-22 17:24

住處才隔1公里卻走了57年 蘇州失散兄妹相認

2019-04-22 15:54

低俗婚鬧「床上強脫內褲」 新娘淚憶：越掙扎他們越興奮

2019-04-22 14:18

邊跑半馬邊「銼賽」 路跑冠軍解放完畢果然衝第一

2019-04-22 12:50

賠錢賣超便宜門票…女自稱迪士尼員工 詐騙現金3千萬

2019-04-22 12:35

大叔創「上吊式健身法」稱能治頸椎病 醫生：小心會癱

2019-04-20 20:38

昆明健身教練被打屁股打到傘都斷了 竟為了這個原因…

2019-04-20 17:47

扯！女童失蹤半年 竟被賤賣2萬到800里外當人妻

2019-04-20 09:29

大陸地鐵「禁止擺攤、賣藝、乞討」 外地人看了嘖嘖稱奇

2019-04-19 21:35
看更多

熱門文章

國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50

徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42

中共自製航母落空？閱兵不見船影 習近平還大談和平...

2019-04-24 10:00

中共最強戰艦「南昌艦」 造價270億 共建8艘同型艦

2019-04-23 20:45

兩岸建交可行？國台辦駁斥有「兩國論」意涵

2019-04-24 11:05

習近平青島閱兵 文武大秘被曝光

2019-04-24 13:12

強暴案反轉？女生挽劉強東進公寓 律師有話說

2019-04-23 22:41

王丹：一旦有兩岸和平協議 就是二二八的重演

2019-04-24 14:37

自投羅網？陸男種香菜卻長出罌粟 發文炫耀遭警方關切

2019-04-23 21:32

美批准對台軍售案 陸國防部：堅決反對、立即撤銷

2019-04-24 10:43

中共海上閱兵 展現核威懾實力

2019-04-24 00:09

國台辦回應韓國瑜訪美言論：兩岸事應由家裡人商量辦

2019-04-24 15:35

中共海上閱兵 為何選西寧艦作習近平的檢閲艦？

2019-04-24 13:32

「今天禁這個、明天罰那個」國台辦嗆民進黨反制措施

2019-04-24 11:44

女子狠坐展示用BMW上...引擎蓋秒凹陷 店員嚇傻報警　

2019-04-24 18:29

直銷巨頭天獅 百畝宮殿被拆 涉未批先建

2019-04-24 12:37

黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13

具二次核反擊能力 中國新型核潛艇長征10號首揭面紗

2019-04-24 15:54

回擊美對伊朗石油禁令 中共轟美實施長臂管轄

2019-04-23 21:09

美未派軍艦參加海上閱兵 環時：美國更加敏感了

2019-04-24 10:04

需錢孔急 瑞幸咖啡赴美拚上市

2019-04-23 23:46

快遞員私拆女客戶包裹 「內衣褲擺床上」發朋友圈炫耀

2019-04-24 16:30

南方航空「放大」廣州上海 波音777重返兩岸航線

2019-04-24 10:35

055型南昌艦首亮相 101舷號意義特殊

2019-04-24 10:43

六四中槍學生張健突傳病逝 享年48歲

2019-04-24 13:49

南昌號首秀！共軍驅逐艦 破萬噸門檻

2019-04-24 00:09

瑞幸啟動赴美IPO 籌資30億

2019-04-23 23:52

中國結婚率創新低 和這個博物館有關？

2019-04-24 06:17

蔡總統稱不信中國沒干預大選 國台辦：無稽之談

2019-04-24 11:14

蔡崇信禍從口出 NBA罰款3.5萬美元

2019-04-24 14:25

快遞私拆女客內衣包裹兼騷擾 順豐致歉稱已調職

2019-04-24 14:40

現場側記／海上霧太大 只聞戰機響

2019-04-24 00:09

江蘇男開奧迪「遛馬」遭罰900元 網民：騎馬的在乎那點小錢？

2019-04-24 13:59

陸電信雙雄財報 一喜一憂

2019-04-24 00:37

5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28

美對伊朗石油禁令 陸批「長臂管轄」

2019-04-24 00:09

郭炳湘女友入稟高院爭豪宅

2019-04-24 14:54

A股襪業第一股外移越南 生產規模已超大陸

2019-04-24 15:33

瑞幸咖啡融資不斷 跟不上燒錢速度

2019-04-23 23:52

香港占中案今判刑 最重16個月立即入監　

2019-04-24 12:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top