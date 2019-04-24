女子狠坐展示用BMW上...引擎蓋秒凹陷 店員嚇傻報警

2019-04-24 18:29 聯合新聞網 綜合報導



江蘇一名女子疑似與BMW店家發生糾紛，她竟直接坐到展示車上抗議，反而把展示車的引擎蓋坐凹了，讓店員看傻了眼。圖／翻攝自網易視頻 分享 facebook

如果對於買車的服務不滿意該怎麼做呢？近日大陸西安有一名女子為抗議車廠處理新車問題，竟當眾爬上賓士的引擎蓋，掀起一股模仿熱潮。19日在江蘇又傳出一名女子疑似與BMW店家發生糾紛，她直接坐到展示車上要求賠償，沒想到反而把展示車的引擎蓋坐凹了，不僅店員全看傻眼，影片更在網路上瘋傳。

據《網易》影片報導，從畫面中可見，一名身穿牛仔外套的短髮女子，大搖大擺地坐在一輛紅色BMW展示車的引擎蓋上，並不斷向店家嘶吼，要求店家給予合理的交代和賠償。在眾人不斷勸說下，她才甘願從引擎蓋下來。不過，令店員傻眼的是，引擎蓋整個被女子坐凹變形。店員無奈地用手機拍下照片存證，嘆息：「有問題好好說嘛，沒必要坐到我們車上，關鍵是把我們車坐壞了」。

據悉，有知情人士透露，這名女子當天前往江蘇丹陽的BMW 4S店（提供服務包括汽車展示、售後、維修及售後的「四位一體」福利）。她表示自己曾買了一輛BMW的X1越野車，但發生事故時並未彈出安全氣囊，導致車上的人受傷。後來和店家交涉也沒有結果，才想效仿之前西安女車主的舉動「討正義」。

對此，江蘇省丹陽市的寶德汽車銷售有限公司於22日對外證實，並已報警處理。為避免民眾再度效仿西安女車主坐引擎蓋討公道的方式，部分車廠直接將展示間的新車引擎蓋打開，就怕又有人想坐上去抗議。