快遞員私拆女客戶包裹 「內衣褲擺床上」發朋友圈炫耀

2019-04-24 16:30 世界日報 中國新聞組／北京24日電



一名女網友在微博發帖稱，順豐快遞的工作人員私自打開她的包裹，將包裹裡的化妝品、內衣褲散落在自己床上，只為了錄製視頻發朋友圈炫耀。 取材自微博 分享 facebook 一名女網友近日在微博發帖稱，順豐快遞的工作人員私自打開她的包裹，將包裹裡的化妝品、內衣褲散落在床上，只為了錄製視頻發朋友圈假裝有女朋友，還不斷發信息騷擾她；傻眼的是，快遞員得知被投訴，竟稱之前也用過其他客戶的東西發過朋友圈，用來「糊弄朋友」，覺得這種行為很正常，不認為自己有錯。

自覺行為很正常

北京新浪網報導，女網友@雙下巴仙女裴金金在帖文中表示，請在北京的朋友將化妝品、內衣等物品用順豐快遞寄回老家，沒想到隔天晚上多次接到快遞員電話，告知其一、兩瓶化妝品會碎掉，要有心理準備，又稱其香水可能寄不了，第三次打電話稱沒有泡沫可以包裝化妝品，要拖一、兩天，當時女網友覺得沒有很急，就說「沒事」。

沒想到接著又收到快遞員要求收包裝費的簡訊，表示包裝東西花了很久時間還要微信紅包。

女網友收到快遞員的微信好友添加請求，點開快遞員的朋友圈才發現，自己寄的化妝品、內衣內褲被拆開散落在快遞員床上，他還錄製視頻發朋友圈，配文稱「敗家娘們，終於回家了，」指女友把這些全部給他寄回家。

據報導，女網友隨即致電順豐投訴，並將此事曝光在網路上。

該快遞員連忙發微信道歉，稱錄視頻是為了假裝有對象，同時表示願意刪除相關朋友圈內容，還透露之前也用過其他客戶的東西發過朋友圈，用來「糊弄朋友」；他覺得這種行為很正常，不認為自己有錯，更請女網友不要投訴他。