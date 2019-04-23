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國泰航空機長空中突失明半小時 兩個月兩宗

2019-04-23 22:50香港01 李家偉

民航意外調查機構今（23日）發布兩宗意外調查初步報告，兩宗事故涉事機師都是來自國...
民航意外調查機構今（23日）發布兩宗意外調查初步報告，兩宗事故涉事機師都是來自國泰航空。香港01資料圖片/李澤彤攝
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民航意外調查機構今（23日）發布兩宗國泰航空機長因身體不適，而無法執行操縱飛行員職務的事故的初步調查報告。

報告中提到，兩名機長都在航行途中視力受損。早前已有報道指出，其中一名機長早前由札幌前往香港途中感到不適，調查報告揭該名機師原來在航行途中，失去正常視力達30分鐘。

民航意外調查機構今（23日）發布兩宗國泰航空意外調查初步報告。首宗事故發生於今年1月26日，由日本札幌前往香港的波音777-367型飛機。調查報告指出，當日大約下午10時，機長在航行途中突然失去視力，情況維持約30分鐘，期間由副駕駛員接掌飛機的指揮權。

機長在失明後留在原位，座位被調教至完全向後，他自行綁上座椅安全帶及肩帶，以免阻礙飛機操作；機長其後指示機艙服務經理致電醫療諮詢服務尋求建議，另一方面又指示副駕駛員通知國泰。最後副駕駛員和在餘下航程繼續執行操縱飛行員的職務。

另一宗事故發生在今年2月21日，涉及一架由澳洲珀斯前往香港的空中巴士350-941型飛機。當日大約早上6時，機長告知副駕駛員他感到氣喘及視力受損，隨後宣布失去工作能力，由副駕駛員接掌飛機的指揮權。

該機長其後獲得機上一名合資格醫護人員乘客幫助，並透過駕駛艙的衛生通信系統向香港的公司醫生獲取醫療建議；其後醫生在接受醫用氧氣治療後，狀況轉為穩定。

兩宗事故最後都由副駕駛員向香港空中交通管制發出「PAN-PAN」呼叫後，獲准優先進場並順利降落，而兩名機長在抵港後亦獲醫護人員協助。

發言人指，民航意外調查機構現正繼續搜集及研究有關兩宗嚴重事故的資料，以確定事故發生時的情況及因由；民航調查機構須進行更深入的調查和分析才可作出結論，預料兩宗事故調查需時十二個月。

延伸閱讀：

【埃塞俄比亞空難】「哈德遜奇蹟」主角薩利機長：機師訓練不足

【印尼獅航空難】駕駛艙錄音內容曝光　機師奮力挽救但不果

文章授權轉載自《香港01》

香港視力國泰航空

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