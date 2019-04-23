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陸大媽為搶快在峇里島船上互毆 網諷：丟臉丟到國外去

2019-04-23 14:21聯合新聞網 綜合報導

一名大媽為了搶快下遊艇，竟與同團旅客起爭執，眾人就這麼在甲板上扭打成一塊。圖片來...
一名大媽為了搶快下遊艇，竟與同團旅客起爭執，眾人就這麼在甲板上扭打成一塊。圖片來源／梨視頻
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中國大陸的大媽可是出了名的強悍！日前，一組大陸旅行團到印尼的峇里島旅遊，一名大媽為了搶先下船，竟然化身「人肉坦克」，試圖以身撞開樓梯口的另一名大姐，兩人因此爆發衝突，在甲板上扭打了起來，甚至差點發生墜海意外。丟人的行徑被一旁的遊客全程記錄，許多大陸網友看見影片後，紛紛嘲諷這兩名大媽真的是「本國特產」！

根據《梨視頻》報導，本月9日，一組大陸旅行團到峇里島搭乘遊艇出海遊玩，當郵輪駛到岸邊停穩時，一名大媽不顧旁人排隊，竟直接衝向下船的樓梯處，試圖以身撞開其他同團旅客，搶先成為第一位下船的人。

當時站在樓梯口處的大姐遭到大媽衝撞，一時氣不過，便轉身與這名大媽理論，兩人更因此爆發衝突。雙方在甲板上扭打成一團，誰也不讓誰，不斷出手推擠、毆打對方，甚至互扯對方頭髮，一旁的民眾也趕緊出面勸架，試圖將兩人拉開，一群人就這麼在甲板上上演「全武行」，場面相當混亂，甚至有遊客差點被推入海中，相當危險。

丟人的一幕，全被一旁的遊客拍攝下來，影片上傳的網路後，立刻引起大陸網友討論，網友紛紛留言痛批，「丟臉丟到國外去」、「這就是中國文明？」、「這種沒素質的人，為什麼要讓她們有錢出去丟人？」，也有網友嘲諷，「本國特產」、「很中國大媽風，道道地地的」、「中國的大媽你敢動？」、「中國大媽無所不在」。

旅行團峇里島

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