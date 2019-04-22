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情侶拍完婚紗後情變 男方4年後另覓良緣要求影樓重拍

2019-04-22 17:40香港01 記者江川／報導

浙江一對情侶2015年拍完婚紗後就情變，男生4年後與新女友到同一家影樓重拍婚紗照...
浙江一對情侶2015年拍完婚紗後就情變，男生4年後與新女友到同一家影樓重拍婚紗照。 圖／ingimage
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浙江溫州一對情侶2015年拍攝婚紗照，但照片拍完後還未沖印出來，兩人就情海翻波，分手收場。

男方在4年後已另結新歡，並再準備結婚，他到同一間影樓想用4年前購買的攝影套餐，重新拍攝一輯婚照，但遭到影樓拒絕。

事件中的男主角小張表示，4年他和前女友選定了溫州一家叫「鳳凰印象」的影樓拍婚紗照，當時總共花費1.3萬多元（人民幣，約新台幣6萬元），其中包含3800元的相框升級服務。但沒想到拍完婚紗照不久，兩人就因性格不合而分手，小張事後有通知影樓方面不用再沖印照片，又聲稱影樓方面曾口頭承諾，如果情侶分手，婚紗照日後可重拍。

其後小張找到一段新感情，並在上月（3月）到「鳳凰印象」，希望用4年前購買的攝影套餐，與現任女友拍攝婚紗照，但遭到影樓方面拒絕。影樓銷售部經理李雅解釋，當年小張的與前女友的婚紗照，已經去到最後印製的環節，所以合約訂明的其他服務已經完成了，不能再使用。

小張就要求將相框升級服務那一部份未使用的服務退款，但影樓方面發現，當年小張的前女友已經將款項拿走了，小張並未被知會。得悉事情原委後，小張也不打算再追究。

延伸閱讀：

【消委會】冰島婚攝未兌現約定　新人花3萬購航拍套餐變「key樣」

女友入臺大後分手　台男發現一早「戴綠帽」　苦讀1年成功復仇

文章授權轉載自《香港01》

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