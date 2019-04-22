低俗婚鬧「床上強脫內褲」 新娘淚憶：越掙扎他們越興奮

2019-04-22 14:18 聯合新聞網 綜合報導



近年來，大陸的「婚鬧」越發低俗，有網友表示，自己結婚當天被一群陌生男子壓在床上，衣服被脫到一絲不掛，讓她只能絕望得放棄掙扎。圖截自微博 分享 facebook

大陸不少地方有「婚鬧」的習俗，替婚禮增添趣味和熱鬧性。但近年時常傳出賓客以婚鬧之名騷擾、猥褻新娘，有時甚至連伴娘都無法倖免。近日，微博上就流傳一名新娘在婚禮當日被賓客強脫內褲的影片，讓不少女網友心有戚戚焉，其中一名化名「白玉」的網友表示，自己結婚當天被一群陌生男子壓在床上、脫得一絲不掛，但她當時放棄抵抗，因為「越掙扎他們越興奮」。

近日，微博上流傳一段具爭議性的婚鬧影片。影片中可以看見，新娘和一名疑似是新郎的半裸男子一同躺在床上，下半身的衣物僅剩絲襪和內褲。一旁的男性賓客紛紛伸出手，試圖扯下新娘的內褲，新娘只能緊抓棉被護住胸前，笑著不斷閃躲。

事實上，如此低俗的婚鬧已經不是第一次發生。一名化名「白玉」的女網友回憶，她結婚當天原本滿心期待，但最後卻受盡屈辱。那天早上，白玉被一群陌生男子壓在床上，並強脫她的婚紗，有人甚至趁亂親她。當時，白玉嚇得尖叫、掙扎，試圖向新郎求救，但新郎卻被親朋好友帶到其他地方敬酒。

結果，新娘在眾目睽睽之下，被脫到一絲不掛，「那個場景，知道的會說她是新娘子。不知道的，還以為這是哪個土匪剛搶來的女俘虜」。而且，當時她在屋內受盡屈辱，屋外的長輩反而相當開心，「年輕人真會玩，這婚禮辦得好，熱鬧」。最終，絕望的她只能放棄掙扎，因為她知道，自己越掙扎，婚鬧的賓客就越興奮。