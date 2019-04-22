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邊跑半馬邊「銼賽」 路跑冠軍解放完畢果然衝第一

2019-04-22 12:50聯合新聞網 綜合報導

馬拉松選手吳向東最後衝刺。圖擷自吳向東微博
馬拉松選手吳向東最後衝刺。圖擷自吳向東微博
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運動選手在長距離比賽中突然尿急或是想上大號時怎麼辦？曾有自由車選手因賽事進行中尿急，就邊騎邊尿來解決，可是突然肚子痛要上大號怎解決。大陸馬拉松選手吳向東日前參加上海國際半程馬拉松雖獲得中國男子組第一名，但賽程中的小插曲，更讓他一路飄「臭」到終點。

據「看看新聞」報導，馬拉松選手吳向東參加「2019上海國際半程馬拉松比賽」以1小時6分15秒奪得大陸男子組第一名，賽後他接受媒體訪問時表示，比賽過程中自己的肚子有點不舒服。吳向東的友人事後在微博PO出兩人對話爆料，吳向東當天跑到10公里時肚子突然開始疼，他說「可能是衣服全濕，貼在肚子上受不了，14公里時終於憋不住了，一路解放，直到18公里時終於釋放完畢」。友人開玩笑的對吳向東說「太TM酷」，「最後同你衝刺的那個黑人選手，估計都傻了，你帶著風、帶著味兒就把他超了」。吳向東自己也在微博PO文說，「釋放完了就是舒服，衝刺都有勁」。

網友看完PO文後紛紛留言說「一早笑暈了」、「真佩服你呀，還能自嘲」、「一個有味道的冠軍」，吳向東友回應網友說「我剛跑完自己都受不了我身上的味，急死了要去廁所，幾個記者還非要拉著我採訪」。

馬拉松選手吳向東廁所清理。圖擷自吳向東微博
馬拉松選手吳向東廁所清理。圖擷自吳向東微博
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