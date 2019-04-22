賠錢賣超便宜門票…女自稱迪士尼員工 詐騙現金3千萬

2019-04-22 12:35 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名20幾歲的年輕女孩謊稱有門路買到迪士尼低價門票，搏取買家信任詐騙了3千多萬新台幣，用來購買各式的奢侈品、整容，直到周轉不過來才自首認罪，站上刑事法庭。

據「新民晚報」報導，上海女孩袁婷(化名)自大學畢業後僅工作過一段時間便處在無業狀態，她的開銷遠遠超過自己能負擔的範圍，因此欠下了10多萬的卡債。當她為卡債煩惱時想起自己曾在迪士尼實習4個月的經歷，便發明了一套高買低賣門票的方式來詐騙現金。

每賣一張迪士尼門票就賠460元，女子卻因此搏得買家信任不法取得3000多萬元的現金。聯合報系資料照片。 分享 facebook

袁婷先自掏腰包自網站購買原價的迪士尼門票，但以五折左右的價格賣給朋友。雖然平均每賣一張門票就虧了約460元新台幣，卻因此成功在朋友圈散佈「她是迪士尼內部員工，有門道買到超低價門票」的消息。她謊稱自己在迪士尼內擔任總經理助理，靠賣出超便宜門票搏取各方信任後，開始吸收「下線」。

買家們會直接匯現金給她購買大量的門票、酒店、禮品卡、VIP卡等等，但先「囤著」暫不領取等需要時再拿，袁婷便將到手的現金拿來作為個人花用，除了還卡債還過起了奢豪的生活，買下不少奢侈品並做了整型手術。

大陸女子謊稱是迪士尼員工，以低價門票吸取大量現金套利。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

利用各買家領貨的時間差，她以挖東牆捕西牆的方式陸續出貨，漸漸把生意做大以詐騙方式獲得了越來越多的資金，漏洞卻也越來越大。到2018年6月時，她已欠下1500張的全票與20張左右的兒童票無法出貨。買家們拿不到票後轉向迪士尼查詢，發現袁婷根本不在裡面工作，驚覺有詐打算要報案，而袁婷也發現事態嚴重再也無法遮掩，於是向公安機關自守。

檢察機關指控袁婷造成5人約700餘萬元人民幣的損失(約台幣3200萬元)。袁婷對各項指控都供認不諱，對造成的傷害感到很抱歉，「我想向他們(受害人)以及父母說對不起，他們從小苦培養我，我卻做出了這樣的事情」 。