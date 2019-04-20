大叔創「上吊式健身法」稱能治頸椎病 醫生：小心會癱

2019-04-20 20:38 香港01 記者夏洛特／報導



「吊頸都要抖氣」大家都聽過，但「吊頸當做運動」又聽過沒有？瀋陽一名大叔聲稱透過此法，到戶外運動場單槓吊着脖子，如盪鞦韆一樣揈來揈去，成功治療頸椎痠痛毛病！他指此方法是從物理治療中的「頸椎牽引」得到靈感，故決定自創「吊頸裝置」自救，近來更開始收徒弟。不過有醫生直言沒有專業指導及安全的環境，自行做牽引運動有機會拉傷頸椎、骨折，甚至癱瘓，變相變成「真上吊」。

內地瀋陽一個健身運動場近日興起一種「新運動」，不少人都在一條單槓上掛上「U字型」帶子，墊上軟墊後，就將下巴及後腦懸在帶子上，固定好就提腳離地，如盪鞦韆一樣前後搖擺。不知情的人遠看，很大機會會誤以為是一群人在集體上吊，但原來他們只是在做另類「頸椎牽引」的練習。

據路透社報道，其中一名練習者叫孫榮春，今年57歲。他指自己本來長期患有頸椎毛病，求醫數次後，就從頸椎牽引，俗稱「拉脖子」的物理治療法中得到靈感，決定不再付費到醫院治療，自行研發裝置治病，省時省錢又省力。

孫榮春自傲地指：「經過兩年的堅持，我已徹底擺脫頸椎病的困擾！」他又研發出各種「獨門上吊功」，一邊「吊頸」，一邊在空中擺盪，盤腿、踩單車，畫面吸引不少人獵奇，看得目瞪口呆。

拉脖子可用於紓緩頸椎痠痛的復康治療，但必須有醫生指示下做才安全，有醫師更警告民眾切勿模仿，因為當身體重量全部集中於頸椎，拉傷機會非常高，而且一旦施力不當，骨質疏鬆者更有可能因此骨折，情況最差更有機會導致癱瘓。

過去亦真的有誤用頸椎牽引裝置的致命案例，2016年，江蘇一名女孩在家中隨意取用家人的頸椎牽引裝置，最終窒息死亡。故不少醫師都警告市民千萬不要「跟風上吊」，有病還是要看醫生。

就算不吊死自己，亦有可能嚇壞別人。山東亦曾有一名68歲的大媽宋連雲，愛在公園內上吊健身，偶爾更會搭配廣場舞的歌曲，隨著音樂擺動，累了則直接吊着睡。不過她的行為嚇壞過不少街坊，她跳舞時被誤以為「死前掙扎」，而睡著則像已經往生，完全不像在做運動。

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文章授權轉載自《香港01》